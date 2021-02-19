Принц Гарри и Меган Маркл лишились королевских титулов

Теперь же стало известно, что принца Гарри и Меган Маркл официально лишили своих титулов, поскольку Букингемский дворец подтвердил, что пара не вернется к работе в качестве членов королевской семьи после переезда в Америку. В заявлении сказано, что герцог и герцогиня Сассекские вернут королевской семье все свои почетные воинские назначения и королевское покровительство.

«После разговоров с герцогом королева написала, что подтверждает, что, отойдя от работы королевской семьи, невозможно продолжать выполнять обязанности и обязанности, связанные с общественной службой. Хотя все опечалены своим решением, герцог и герцогиня остаются очень любимыми членами семьи», —сообщают во дворце.

Напомним, что ранее стало известно о второй беременности Меган Маркл.

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