Принц Уильям в апреле тайно переболел коронавирусом
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
По данным источников, член королевской семьи решил сохранить это втайне от нации, чтобы «никого не волновать». Герцог Кембриджский переболел коронавирусом сразу после того, как заболевание перенесли его отец Чарльз и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Издание пишет, что состояние 38-летнего принца в апреле было тяжелым. «В какой-то момент он с трудом дышал, поэтому, очевидно, все вокруг него были в панике», — объяснил он. При этом он не хотел, чтобы страна переживала.
Напомним, на данный момент Великобритания занимает девятую строчку по числу заражений коронавирусом. Зарегистрировано более одного миллиона пациентов с COVID-19. Умерли около 47 тысяч человек. Введен режим изоляции граждан: людям разрешено покидать дома только по важным причинам.
Ранее герцог и герцогиня Кембриджские вместе с тремя своими детьми приняли участие в акции Clap for Carers в поддержку британских врачей, которые помогают бороться с коронавирусом. Принц Уильям и Кейт Миддлтон снялись в ролике для канала BBC, поддержав работников здравоохранения, в честь которых жители Великобритании выходят на балконы, во дворы своих домов и аплодируют.
Герцог и герцогиня Кембриджские появились на крыльце своего поместья, в котором сейчас находятся в самоизоляции, вместе с детьми — принцами Луи, Джорджем и принцессой Шарлоттой.
Фото: Instagram/@kensingtonroyal
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