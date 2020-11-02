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Принц Уильям в апреле тайно переболел коронавирусом

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Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принц Уильям в апреле 2020 года переболел коронавирусом, пишет The Sun.

По данным источников, член королевской семьи решил сохранить это втайне от нации, чтобы «никого не волновать». Герцог Кембриджский переболел коронавирусом сразу после того, как заболевание перенесли его отец Чарльз и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Издание пишет, что состояние 38-летнего принца в апреле было тяжелым. «В какой-то момент он с трудом дышал, поэтому, очевидно, все вокруг него были в панике», — объяснил он. При этом он не хотел, чтобы страна переживала.

Напомним, на данный момент Великобритания занимает девятую строчку по числу заражений коронавирусом. Зарегистрировано более одного миллиона пациентов с COVID-19. Умерли около 47 тысяч человек. Введен режим изоляции граждан: людям разрешено покидать дома только по важным причинам.

Ранее герцог и герцогиня Кембриджские вместе с тремя своими детьми приняли участие в акции Clap for Carers в поддержку британских врачей, которые помогают бороться с коронавирусом. Принц Уильям и Кейт Миддлтон снялись в ролике для канала BBC, поддержав работников здравоохранения, в честь которых жители Великобритании выходят на балконы, во дворы своих домов и аплодируют.

Герцог и герцогиня Кембриджские появились на крыльце своего поместья, в котором сейчас находятся в самоизоляции, вместе с детьми — принцами Луи, Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Фото: Instagram/@kensingtonroyal

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