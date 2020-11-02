Принц Уильям в апреле тайно переболел коронавирусом

По данным источников, член королевской семьи решил сохранить это втайне от нации, чтобы «никого не волновать». Герцог Кембриджский переболел коронавирусом сразу после того, как заболевание перенесли его отец Чарльз и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Издание пишет, что состояние 38-летнего принца в апреле было тяжелым. «В какой-то момент он с трудом дышал, поэтому, очевидно, все вокруг него были в панике», — объяснил он. При этом он не хотел, чтобы страна переживала.