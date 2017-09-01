Принц Уильям прокомментировал новость о беременности жены

Мировые СМИ второй день обсуждают третью беременность Кейт Миддлтон, реакцию пользователей Twitter и других социальных сетей на эту новость, слова дяди, которого герцогиня Кембриджская, по слухам, предпочитает избегать. Сегодня на тему беременности Кейт впервые высказался ее супруг, принц Уильям.

В ответ на личный вопрос, который был задан во время конференции по вопросам психического здоровья, прошедшей в Оксфорде, Уильям рассказал об эмоциях, которые они испытывают, и о здоровье будущей мамы.

«Это отличная новость, но мы должны дать Кэтрин пережить начальный период беременности, потом можно будет начинать праздновать», — сказал он, намекнув на токсикоз, который испытывает его возлюбленная.