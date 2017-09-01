Дядя беременной Кейт Миддлтон рассказал, сколько у нее будет детей
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Родственники и пользователи социальных сетей комментируют третью беременность Кейт Миддлтон
Новость о третьей беременности Кейт Миддлтон взбудоражила мир. За полдня сообщение Кенсингтонского Дворца набрало более 65 тысяч лайков, а тег #RoyalBaby стал самым полулярным в Twitter.
Пользователи социальных сетей шутят: «Возьми паузу, Кейт, роди еще одного ребенка», — переиначивая рекламный слоган KitKat и намекая, что супруга принца Уильяма черезчур рьяно взялась за выполнение своих обязанностей в последнее время.
Фанаты предположили, что принц Уильям специально постарался подгадать с третьим, чтобы взять декретный отпуск на время чемпионата:
Прокомментировал «интересное положение» герцогини и ее 52-летний дядя, успешный бизнесмен Гэри Голдсмит. «Это — лучшая новость, которую я слышал за последнее время. Я сомневаюсь, что они остановятся на трех, они прекрасно проводят время», — признался он. Вероятнее всего, у пары будет четверо детей — как у любимой всеми Королевы.
Фото: globallookpress.com, dailymail.co.uk