Родственники и пользователи социальных сетей комментируют третью беременность Кейт Миддлтон

Новость о третьей беременности Кейт Миддлтон взбудоражила мир. За полдня сообщение Кенсингтонского Дворца набрало более 65 тысяч лайков, а тег #RoyalBaby стал самым полулярным в Twitter.

Пользователи социальных сетей шутят: «Возьми паузу, Кейт, роди еще одного ребенка», — переиначивая рекламный слоган KitKat и намекая, что супруга принца Уильяма черезчур рьяно взялась за выполнение своих обязанностей в последнее время.