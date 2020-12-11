Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София станут родителями в третий раз

Напомним, cвадьба принца Карла Филиппа и Софии состоялась в 2015 году. На церемонии присутствовало около 400 гостей, среди которых родители принца - король и королева Швеции, а также члены королевских семей Дании, Норвегии, Нидерландов и Бельгии. Принц Швеции Карл Филипп и его супруга принцесса София в конце августа 2017-го стали родителями во второй раз — у них родился сын, которого назвали Габриэль Карл Вальтер, герцог Даларна.

Первая фотография новорожденного малыша появилась в Сети спустя несколько дней после его рождения — представители Королевского дворца Швеции сообщили, что мама с малышом уже покинули госпиталь и находятся дома.

Напомним, принц Карл Филипп и София Хеллквист познакомились в 2009 году в ночном клубе. В 2014 году пара сыграла шикарную свадьбу, а в 2016 году родился первый ребенок — принц Александр Эрик Бертиль Убертус.