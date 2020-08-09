Принц Гарри разорвал отношения с лучшим другом из-за его неосторожных слов о Меган Маркл

Авторы книги утверждают, что принц Гарри разорвал отношения с лучшим другом детства — Томом Инскипом, так как тот нелестно отзывался о его будущей жене. Издание The Telegraph передает, что Том советовал Гарри повременить с женитьбой на Меган, так как не доверял ей. Принца очень задело, что лучший друг не разделяет его точку зрения по поводу характера Маркл и очень обиделся на Инскипа. За неосторожные слова пара исключила Тома и его жену из списка приглашенных на свадебную вечеринку в Фрогмор-хаус.

Принц Гарри — младший сын принца Чарльза. В 2018 году он женился на американской актрисе Меган Маркл, через год у пары родился сын Арчи. В 2020 году чета объявила, что намерена сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей, и будет добиваться финансовой самостоятельности.