«Женщина с большим багажом» и другие обидные прозвища, которые придворные давали Меган Маркл
Фото: Globallookpress/© PPE face to face
Совсем недавно в свет вышла книга «В поисках свободы», в которой биографы Меган Маркл и принца Гарри рассказали о жизни пары при дворе и их стремлении изменить облик королевской семьи Великобритании. Авторы раскрыли немало шокирующих подробностей, которые касаются жизни герцога и герцогини Сассекских. Так в книге рассказывается об унижениях, которые Маган пережила, находясь при дворе королевской семьи.
Авторы книги утверждают, что придворные придумывали Маркл обидные прозвища, которыми называли герцогиню за ее спиной. «Гаррина танцовщица», «Актрисулька из сериалов на кабельном ТВ», «Женщина с большим багажом» - это далеко не все звания Меган, которыми ее наградили придворные. Многие из них высказывали недовольство, что должны обслуживать «какую-то актрису» и намеренно не говорили ее имя, предпочитая между собой звать ее «другой герцогиней».
Также в книге рассказывается, что один из рассерженных придворных обозвал Гарри и Меган «Пятым скрипучим колесом монархии».
После того, как герцог и герцогиня заявили, что отказываются от королевских денег и намерены добиваться финансовой независимости, нападки сотрудников дворца не прекратились. За спиной Меган они смеялись и говорили, что Маркл абсолютно точно откроет свой бренд косметики, как это делают другие девушки, пытающиеся заработать на своей популярности.
Принц Гарри - младший сын принца Чарльза. В 2018 году он женился на американской актрисе Меган Маркл, через год у пары родился сын Арчи. В 2020 году чета объявила, что намерена сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей, и будет добиваться финансовой самостоятельности.
Фото: Globallookpress Видео: Youtube
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