Принц Гарри пожалел, что дал скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри

Как уточнил один из его биографов Дункан Ларкомб, написавший книгу «История принца Гарри», член королевской семьи дал волю эмоциям во время беседы с телеведущей, но сейчас сожалеет об этом. «Он вспыльчивый парень и часто идет на поводу у чувств», - подчеркнул Ларкомб.

Биограф вспомнил случай, когда герцог Сассекский приехал на вечеринку, куда его пригласил брат, принц Уильям. Он разозлился, увидев биографа, потому что подумал: тот пробрался на закрытое мероприятие тайком. Гарри побагровел и устроил скандал. Однако герцог Кембриджский объяснил, что пригласил его сам. Когда Гарри остыл, он извинился и даже беседовал с Дунканом. Биограф уверен, что в случае с интервью случилась похожая история.