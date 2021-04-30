Принц Гарри пожалел, что дал скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри
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Фото: picture-alliance.com
Как уточнил один из его биографов Дункан Ларкомб, написавший книгу «История принца Гарри», член королевской семьи дал волю эмоциям во время беседы с телеведущей, но сейчас сожалеет об этом. «Он вспыльчивый парень и часто идет на поводу у чувств», - подчеркнул Ларкомб.
Биограф вспомнил случай, когда герцог Сассекский приехал на вечеринку, куда его пригласил брат, принц Уильям. Он разозлился, увидев биографа, потому что подумал: тот пробрался на закрытое мероприятие тайком. Гарри побагровел и устроил скандал. Однако герцог Кембриджский объяснил, что пригласил его сам. Когда Гарри остыл, он извинился и даже беседовал с Дунканом. Биограф уверен, что в случае с интервью случилась похожая история.
В апреле стало известно, что Меган Маркл обманула Опру Уинфри во время скандального интервью. Звезда сериала «Форс-мажоры» заявила, что официальное бракосочетание пары было лишь спектаклем. Гарри и Меган признались, что поженились за три дня до этого события. Это противоречит правилам заключения брака в Великобритании, поэтому новость вызвала возмущение в обществе. Позже представители королевской семьи обнародовали документ, который противоречит словам 39-летней жены внука Елизаветы II. В нем говорится, что Гарри и Меган стали законными мужем и женой именно в день королевской свадьбы, 19 мая.
Британцы считают, что Гарри и Меган также должны разъяснить свои заявления о расизме членов королевской семьи. Они думают, что эти слова могут оказаться недопониманием.
Фото: picture-alliance.com
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