Как Меган Маркл рассорила принца Гарри с королевской семьей и есть ли шансы все исправить
Несмотря на отъезд в Америку и мечту о приватной жизни, пара принца Гарри и Меган Маркл не ушла с небосклона, а продолжает подбрасывать поклонникам пищу для размышлений и возмущения. Не успели хейтеры разобрать на цитаты скандальное интервью принца и герцогини Опре Уинфри, как появилась новость о следующей «бомбе» — автобиографии принца Гарри, где младший внук Елизаветы II намерен рассказать, как ему на самом деле жилось во дворце, как он мучительно переживал развод родителей и как до конца не смог смириться с гибелью любимой матери. Стоит сказать, что рыжеволосый сын принцессы Дианы всегда был любимцем англичан. Добрый, открытый, веселый Гарри всегда вызывал доверие и симпатии у публики. Даже несмотря на его выходки вроде участия в нацисткой вечеринке или развеселые попойки в студенчестве. В неофициальном рейтинге братьев по крови Гарри всегда давал фору старшему Уильяму — более закрытому, серьезному, медлительному.
Все изменилось с появлением в жизни младшего сына принцессы Дианы Меган Маркл. Бывшая актриса оказала огромное влияние на мужа. Рядом с ней принц все чаще начал говорить о том, что до сих пор не смирился с гибелью матери, что жизнь во дворце полна ограничений и условностей, и, самое главное, он решил, что больше никогда не позволит дать любимую женщину в обиду. Если принцесса Диана была лакомой мишенью папарацци, то в случае с Меган Маркл принц не желает подставлять ее по удар. Правда, пара сама то и дело подбрасывает новые громкие заявления, будто держа публику на крючке.
Фото: GlobalLookPress
Согласно последним новостям, супруги намерены восстановить пошатнувшиеся отношения с королевой. Они жаждут видеть ее на крестинах их дочери Лилибет и готовы провести обряд в Великобритании. К тому же прабабушка не присутствовала на крестинах малыша Арчи. Дворец пока не спешит с заявлениями на этот счет, но недопонимание между правящей особой и семьей ее внука есть совершенно точно. Кроме того, Гарри находится в напряженных отношениях со старшим братом и отцом, и те явно не намерены делать первые шаги к примирению. А поклонники Гарри продолжают винить в его неудачах Меган Маркл, считая, что именно она поссорила принца с семьей. И что в случае, когда ты принц, тебе на роду написано думать о долге и обязательствах. Даже если ты никогда не взойдешь на престол. Либо, второй вариант, уйти в тень и перестать привлекать к себе внимание за счет фамилии. Важно и другое: чтобы спустя время Гарри не пожалел о том, что по собственной воле отдалился от королевской семьи. Ведь близких мы не выбираем, но учимся принимать любыми. Громко хлопнуть дверью — лишь половина дела. Невозможно абстрагироваться от своих корней. Думается, Гарри это уже понял и, возможно, уже жалеет о содеянном.
София Майерс,
психотерапевт, практический психолог
Мужчина всегда выбирает женщину в первую очередь как замену или дополнение того, чего не хватило в матери. Потом он ищет в ней любовницу и только затем женщину-партнера. Как следствие, Гарри выбрал стратегию компенсации, нежели замены, то есть ему нужна была женщина сильная, способная притянуть и удержать, пускай и ценой потери не только статуса, но и семьи для Гарри. Меган, в свою очередь, играет сильную женскую роль и ищет компенсацию отцовской нелюбви в виде гиперопеки и гиперконтроля в отношениях. Известно, что отношения дочки и отца Томаса Маркла давно вышли за рамки доброжелательных — они откровенно напряженные и шансов на примирение почти нет.
Фото: GlobalLookPress
Любой конфликт можно и нужно разрешить с точки зрения ролей тех, кто в нем участвует. В данном случае роль принца и его ответственности, роль сына/внука и части королевской семьи (КС), роль мужа. Гарри выбрал стратегию отвержения большей части ролей, выбрал единственно важную для него на данный момент — роль любящего мужа. От остальных он просто-напросто отказался за недостаточностью желания или способностей договориться и сохранить доброжелательные отношения.
Причины? Ну, конечно же, восприятие и обиды ребенка на развод родителей, реакцию публики, прессы и всей КС на брак, развод и смерть принцессы Дианы. Детская обида, непринятая и неосознанная, всегда будет выноситься на тех, кто рядом. В данном случае и поведение не взрослого мужчины, а обиженного 12-летнего мальчика (в этом возрасте он потерял мать. — Прим. ред.).
Фото: GlobalLookPress
Почему Гарри до сих пор «не справился» с потерей матери? Это его способ решения жизненных задач!
Сказывается тот факт, что он «вечно второй» в семье, важность и безопасность условного самца под угрозой. Сказывается критика в адрес самого ребенка якобы от связи на стороне и личные характеристики восприятия Гарри. Все это создает нарушение восприятия у подростка ранга и статуса, а значит, безопасности. Мать в данном случае — единственный условный гарант той самой безопасности, которой он лишился в период активной социальной адаптации. А лучший способ защиты — нападение. Чем он успешно и занимался последние годы: от вызывающего поведения до брака с Меган и отказа от титулов и т. д. Так он пытается заявить о себе, привлечь к себе внимание, показать, что обижен. Но за любое поведение придется нести ответственность, как минимум научиться жить самостоятельно на свои деньги, доказать, что интересен миру безотносительно громкой фамилии.
_ Фото: Globallookpress__