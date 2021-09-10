Как Меган Маркл рассорила принца Гарри с королевской семьей и есть ли шансы все исправить

Любой конфликт можно и нужно разрешить с точки зрения ролей тех, кто в нем участвует. В данном случае роль принца и его ответственности, роль сына/внука и части королевской семьи (КС), роль мужа. Гарри выбрал стратегию отвержения большей части ролей, выбрал единственно важную для него на данный момент — роль любящего мужа. От остальных он просто-напросто отказался за недостаточностью желания или способностей договориться и сохранить доброжелательные отношения.

Причины? Ну, конечно же, восприятие и обиды ребенка на развод родителей, реакцию публики, прессы и всей КС на брак, развод и смерть принцессы Дианы. Детская обида, непринятая и неосознанная, всегда будет выноситься на тех, кто рядом. В данном случае и поведение не взрослого мужчины, а обиженного 12-летнего мальчика (в этом возрасте он потерял мать. — Прим. ред.).