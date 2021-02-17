«Кризис продолжается»: Павел Прилучный после развода погряз в кредитах

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались летом минувшего года, однако обсуждение их отношений не прекращается. Дело в том, что после развода с супругой актер сразу закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

В беседе с «Комсомольской правдой» друзья артиста поделились, что Прилучный после развода стал выглядеть хуже.

«Видимо, кризис продолжается. Вернуть Агату, которая устала от измен и рукоприкладства, не получилось. Хотя Паша до сих пор не представляет друзьям Миру Карпович как свою девушку», — делятся собеседники. Как оказалось, Прилучный называет Карпович няней своих детей, они дружат и она помогает по хозяйству, когда сын и дочь приезжают.