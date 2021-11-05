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Прилучный показал детские фото в свой день рождения и трогательно обратился к маме

Актер отмечает свой 34-й день рождения — и в честь этого праздника он нашел теплые слова для своей матери, которая смогла достойно воспитать всех своих детей, и поблагодарил свою родительницу за счастливое детство.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Павел Прилучный в кино с детьми

Фото: @bugevuge

Павел Прилучный в честь своего дня рождения опубликовал пост, в котором показал фотографии из семейного альбома со своей мамой и близкими.

В этот день актер выразил огромную благодарность своей матери:

«Хочу сказать спасибо моим родителям за то, что открыли путь в эту нелегкую и увлекательную жизнь! Надеюсь, не разочаровал… Я не очень люблю отмечать свой день рождения, потому что считаю, что это в первую очередь праздник мамы — женщины, которая тебя родила, воспитала и сделала все, чтобы ты смог праздновать день рождения. У меня было счастливое детство, потому что мама сделала все возможное, чтобы каждый из ее детей достиг того, чего достиг. Мамуль, люблю тебя! Спасибо за все!», — написал он.

Поклонники поздравили актера с днем рождения и отметили, что его мать воспитала достойного сына.

Также подписчики обратили внимание, что дочь актера от Агаты Муцениеце Мия очень похожа на своего отца в детстве. Стоит отметить, что в воспитании своих детей он, судя по всему, придерживается той же позиции, что и его мама. Актер старается проводить с сыном и дочерью как можно больше времени, несмотря на расставание с женой, и часто делится с поклонниками моментами из их жизни.

Фото: Instagram, Global Look press