Прилучный показал детские фото в свой день рождения и трогательно обратился к маме
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Фото: @bugevuge
Павел Прилучный в честь своего дня рождения опубликовал пост, в котором показал фотографии из семейного альбома со своей мамой и близкими.
В этот день актер выразил огромную благодарность своей матери:
«Хочу сказать спасибо моим родителям за то, что открыли путь в эту нелегкую и увлекательную жизнь! Надеюсь, не разочаровал… Я не очень люблю отмечать свой день рождения, потому что считаю, что это в первую очередь праздник мамы — женщины, которая тебя родила, воспитала и сделала все, чтобы ты смог праздновать день рождения. У меня было счастливое детство, потому что мама сделала все возможное, чтобы каждый из ее детей достиг того, чего достиг. Мамуль, люблю тебя! Спасибо за все!», — написал он.
Поклонники поздравили актера с днем рождения и отметили, что его мать воспитала достойного сына.
Также подписчики обратили внимание, что дочь актера от Агаты Муцениеце Мия очень похожа на своего отца в детстве. Стоит отметить, что в воспитании своих детей он, судя по всему, придерживается той же позиции, что и его мама. Актер старается проводить с сыном и дочерью как можно больше времени, несмотря на расставание с женой, и часто делится с поклонниками моментами из их жизни.
Фото: Instagram, Global Look press