Прилучный показал детские фото в свой день рождения и трогательно обратился к маме

Павел Прилучный в честь своего дня рождения опубликовал пост, в котором показал фотографии из семейного альбома со своей мамой и близкими.

В этот день актер выразил огромную благодарность своей матери:

«Хочу сказать спасибо моим родителям за то, что открыли путь в эту нелегкую и увлекательную жизнь! Надеюсь, не разочаровал… Я не очень люблю отмечать свой день рождения, потому что считаю, что это в первую очередь праздник мамы — женщины, которая тебя родила, воспитала и сделала все, чтобы ты смог праздновать день рождения. У меня было счастливое детство, потому что мама сделала все возможное, чтобы каждый из ее детей достиг того, чего достиг. Мамуль, люблю тебя! Спасибо за все!», — написал он.