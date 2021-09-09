Павел Прилучный боится, что его детям станет с ним скучно, когда они повзрослеют

Павел Прилучный и Дарья Мельникова стали гостями шоу «Вечерний Ургант», и, кроме фильма «Соври мне правду», который скоро выйдет на экраны, актеры обсудили своих детей.

Прилучный признался, что сейчас искренне наслаждается часами, проведенных в обществе своих наследников – сына Тимофея и дочери Мии.

«У нас безудержное веселье, потому что сейчас уже детки подросли, и им уже интересны всякие активити: покататься на мотоциклах, понырять с рыбками, все остальное. Поэтому сейчас мне с ними прямо интересно, прямо круто», – делится актер.