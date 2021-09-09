Павел Прилучный боится, что его детям станет с ним скучно, когда они повзрослеют
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Фото: @bugevuge
Павел Прилучный и Дарья Мельникова стали гостями шоу «Вечерний Ургант», и, кроме фильма «Соври мне правду», который скоро выйдет на экраны, актеры обсудили своих детей.
Прилучный признался, что сейчас искренне наслаждается часами, проведенных в обществе своих наследников – сына Тимофея и дочери Мии.
«У нас безудержное веселье, потому что сейчас уже детки подросли, и им уже интересны всякие активити: покататься на мотоциклах, понырять с рыбками, все остальное. Поэтому сейчас мне с ними прямо интересно, прямо круто», – делится актер.
Прилучный, однако, отметил, что опасается момента, когда его дети подрастут – боится, что им будет не так весело проводить время с папой.
«Я вот боюсь. Придется рожать новых что ли?», – шутит Павел.
После расставания с Агатой Муцениеце общественность активно обсуждала личную жизнь Павла, от чего сам артист был далеко не в восторге. Почти сразу после расставания стало известно о его отношениях с коллегой по спектаклю и звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.
Интересно, что после выхода трейлера на фильм «Соври мне правду», где Прилучный играет страстные отношения с другой «папиной дочкой», Дарьей Мельниковой, его поклонники начали заговаривать о том, что актер решил забрать себе всех артисток популярного сериала. Однако после съемок отношения Прилучного и недавно разведенной Мельниковой остались деловыми.
Фото: Global Look press, Instagram Павла Прилучного