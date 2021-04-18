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Пригожин ответил обидевшейся на него дочери, которую не позвал на день рождения

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Иосиф Пригожин

Фото: @prigozhin_iosif/ Instagram

Знаменитый продюсер считает, что не обязан был приглашать дочь Данаю на свой праздник.

Сама девушка, отвечая на вопросы подписчиков, рассказала, что посетила торжество звездного отца не по своей инициативе. Даная призналась, что очень ждала этого праздника. Пригожин заявил, что не знал о желании дочери, поэтому ей стоило бы просто позвонить и поговорить с ним лично.

Журналисты издания «Собеседник» поинтересовались у мужа Валерии, почему он не пригласил дочь на день рождения. «А почему Арсения не было, Артемия? Я не видел, что она написала. Мои дети время от времени на что-то обижаются. Для начала можно было бы мне позвонить. После больницы я ни за кем не слежу, я живу так, как считаю нужным», – ответил он.

«Я не собирался вообще праздновать день рождения, я и ресторан поменял за один день до праздника. Все, кто мне звонил, поздравил и хотел приехать, те приехали, целенаправленно я никого не звал. У меня нет ни с кем конфликтов, я никого не прогонял, можно было бы спросить: папа, ты где празднуешь, я приеду. К сожалению, каждый на своей волне, мне сложно собирать всех. Я просто хочу, чтобы меня чуточку любили не на словах, а на деле. Все, что мужчина должен дать своим детям, я дал. Это внутренняя семейная история», – заключил бизнесмен.

Фото: @prigozhin_iosif/ Instagram

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