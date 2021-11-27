Пригожин назвал исполнителей, на чьей музыке стоит воспитывать детей
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Фото: East News Russia
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил феномен популярности Моргенштерна и других поющих блогеров. Учтя, что основную аудиторию таких звезд составляют дети и подростки, 52-летний деятелеь шоубиза обратился к проблеме воспитания и отсуствия должного общения между родителями и детьми.
«Давайте вспомним великую Александру Пахмутову, Игоря Николаева, Игоря Крутого, Виктора Дробыша, Максима Фадеева. Сколько музыки было сделано хорошей — Питер Гэбриел, Стинг, Мадонна, несмотря на её вот эту пошлость, Лайонел Ричи. Мы подменили профессию кривлянием... Люди учились в музыкальных институтах, получали образование — для чего? Для того, чтобы уступить пальму первенства блогерам? Подменены понятия и принципы, люди не могут отличить. Проблема не в Моргенштерне, проблема в обществе. Общество хочет потреблять такое... Ответственность лежит на родителях, которые дают своим детям неправильный посыл и месседж», — высказался Исоиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Также продюсер негативно отозвался о композициях с нецензурными выражениями. Пригожин заявил, что, по его мнению, такого в текстах, предназначенных для широкого круга слушателей, быть не должно. Ранее Иосиф Пригожин отмечал, что на российской эстраде, как он считает, стало много лишних людей.
Фото и видео: @prigozhin_iosif/Instagram; East News