Пригожин резко высказался в адрес звезд российского шоу-бизнеса: «Много лишних людей»

Продюсер и по совместительству муж певицы Валерии довольно-таки часто высказывает честное мнение в отношении российской эстрады. На этот раз Пригожин прокомментировал обстоятельства, связанные с отменой концертов знаменитостей в связи с эпидемиологической ситуацией.

Как известно, постоянный перенос и отмена концертных мероприятий грозит большей части исполнителей финансовыми трудностями и даже банкротством. Однако продюсер не считает эту ситуацию плачевной для всего шоу-бизнеса в целом, а наоборот уверен в том, что она окажет благоприятное влияние на эстраду.

«Не понимаю, зачем спасать шоу-бизнес от банкротства. Как будет, так и будет. Много лишних людей в нашем так называемом шоу-бизнесе. Мне вообще такое понятие, как шоу-бизнес, в последнее время набило оскомину. Все, кто ни попадя, кто не имеет отношения ни к искусству, ни к культуре, называют себя частью шоу-бизнеса. Шоу есть, а бизнеса нет», — заявляет продюсер в интервью порталу NEWS.ru.