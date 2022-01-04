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Приемная дочь Александра Абдулова поделилась архивными кадрами с ним: «Мне тебя не хватает»

Легендарный актер скончался 3 января 2008 года. Спустя день после годовщины его смерти Ксения Алферова опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост, приложив к нему несколько их совместных фотографий.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года

Фото: КиноПоиск

«Папы не стало 3 января больше десяти лет назад. Мне кажется, это было совсем недавно», — написала звезда сериала «Холодное сердце». Ксения пошла по стопам своих звездных родителей и также занялась актерской деятельностью. Она не является родной дочерью Александра Абдулова, однако отцом считает его. Девушка родилась у Ириной Алферовой от дипломата Бойко Гюрова. Абдулов и Алферова прожили в браке с 1976 по 1993 год.

«Я очень скучаю. Мне тебя страшно не хватает! Твоя партизанка Тамарка», — обратилась к отцу Ксения и призвала поклонников молиться за покойного родителя.

Александр Абдулов скончался от рака легких в возрасте 54 лет. За свою жизнь он снялся в большом количестве популярных фильмов, которые до сих пор не потеряли своей актуальности. Ими были: «Место встречи изменить нельзя»; «Москва, любовь моя»; «12 стульев» и многие другие.

Также, 3 января в день годовщины смерти актера, его могилу посетила Лариса Долина в компании его вдовы — Юлии и их общей дочери Жени. Певица также почтила память Абдулова в своем аккаунте в Instagram.

Фото: Instagram, Global Look press, Кинопоиск

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