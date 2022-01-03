Долина отдала дань памяти Абдулову и рассказала, как живут его вдова и 14-летняя дочь

«Ох, Сашка… Почему ты ушел так рано?» — горько посетовала Долина и сообщила, что младшая дочь актера «выросла, уже Сашкиного роста». «К сожалению, категорически отказалась фотографироваться… Очень красивая, в папу, чудесная девочка растет. Папа ею бы гордился», — отметила Лариса Долина и поблагодарила Юлию Абдулову, что сделала актера счастливым и что была рядом с ним в последние «дни, часы и минуты». «Люблю вас, девочки. Люблю навсегда тебя, Саша», — подытожила Долина.