Долина отдала дань памяти Абдулову и рассказала, как живут его вдова и 14-летняя дочь
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Фото: Instagram @larisa.dolina.official
Александру Абдулову певица посвятила трогательный пост в своем Instagram-аккаунте. «Простите меня, мои дорогие и уважаемые подписчики, что в праздничные дни… Сегодня, 3 января, годовщина ухода Великого Артиста — моего близкого друга, с которым связаны невероятные, самые значимые моменты жизни и очень теплые воспоминания, Александра Абдулова… Поэтому для нас, его близких и друзей, Новый год — праздник неоднозначный», — написала Долина под фото, на котором она вместе со вдовой актера Юлией.
Долина отметила, что с каждым годом утрата ощущается все сильнее — настолько не хватает его звонков. Певица рассказала, что Абдулов был единственным, кому позволялось называть ее Лялей. Она также призналась, что никто из людей (не считая семьи) не интересовался, как у нее дела и планы, — никто, кроме Александра Абдулова.
«Ох, Сашка… Почему ты ушел так рано?» — горько посетовала Долина и сообщила, что младшая дочь актера «выросла, уже Сашкиного роста». «К сожалению, категорически отказалась фотографироваться… Очень красивая, в папу, чудесная девочка растет. Папа ею бы гордился», — отметила Лариса Долина и поблагодарила Юлию Абдулову, что сделала актера счастливым и что была рядом с ним в последние «дни, часы и минуты». «Люблю вас, девочки. Люблю навсегда тебя, Саша», — подытожила Долина.
Фото: Global Look Press и Instagram Ларисы Долиной