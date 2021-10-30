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Причиной смерти легендарного диктора Игоря Кириллова стали давняя болезнь и коронавирус

Стало известно, от чего скончался советский диктор и российский телеведущий Игорь Кириллов. О смерти звезды телевидения ранее сообщил «Первый канал». Кириллову было 89 лет, у него остались дочь от первого брака и супргуа, на которой он женился в 2012 году.
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Диктор и телеведущий Игорь Кириллов

Фото: East News Russia

Стала известна причина смерти звезды советского и российского телевидения Игоря Кириллова. Легендарный диктор, один из самых узнаваемых голосов российского телеэкрана скончался в возрасте 89 лет. Как сообщает «Пятый канал», к уходу Кириллова привел тромбоз. Последние годы телеведущий страдал от тромбоза нижних конечностей, а в сентябре пережил обострение патологии. Тем не менее, тогда он не стал ложиться в больницу, а предпочел лечиться дома.

Игорь Кириллов и Анна Шатилова.

Игорь Кириллов и Анна Шатилова.

Фото: East News Russia

Также в интервью изданию «Собеседник» коллега Кириллова Анна Шатилова, с которой он вел «Песню года» и комментировал Парады на День Победы, сообщила, что телеведущему недавно ампутировали ногу. Кроме того он тяжело болел коронавирусом.

Игорь Кириллов более 20 лет вел программы «Время», снимал для нее репортажи. Вел различные развлекательные передачи на советском телевидении, в том числе «Голубые огоньки» и «Песню года». В нулевых вместе с Анной Шатиловой комментировал парады на Красной площади, объявлял Минуту молчания на 9 мая и читал тексты для нее. У него остались супруга и взрослая дочь от первого брака.

Фото и видео: East News; Pravda Komsomolskaya, Kremlin Pool, Ltd Foma, Anatoly Lomokhov/Global Look Press