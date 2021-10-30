Причиной смерти легендарного диктора Игоря Кириллова стали давняя болезнь и коронавирус
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Фото: East News Russia
Стала известна причина смерти звезды советского и российского телевидения Игоря Кириллова. Легендарный диктор, один из самых узнаваемых голосов российского телеэкрана скончался в возрасте 89 лет. Как сообщает «Пятый канал», к уходу Кириллова привел тромбоз. Последние годы телеведущий страдал от тромбоза нижних конечностей, а в сентябре пережил обострение патологии. Тем не менее, тогда он не стал ложиться в больницу, а предпочел лечиться дома.
Фото: East News Russia
Также в интервью изданию «Собеседник» коллега Кириллова Анна Шатилова, с которой он вел «Песню года» и комментировал Парады на День Победы, сообщила, что телеведущему недавно ампутировали ногу. Кроме того он тяжело болел коронавирусом.
Игорь Кириллов более 20 лет вел программы «Время», снимал для нее репортажи. Вел различные развлекательные передачи на советском телевидении, в том числе «Голубые огоньки» и «Песню года». В нулевых вместе с Анной Шатиловой комментировал парады на Красной площади, объявлял Минуту молчания на 9 мая и читал тексты для нее. У него остались супруга и взрослая дочь от первого брака.
Фото и видео: East News; Pravda Komsomolskaya, Kremlin Pool, Ltd Foma, Anatoly Lomokhov/Global Look Press