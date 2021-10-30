Причиной смерти легендарного диктора Игоря Кириллова стали давняя болезнь и коронавирус

Также в интервью изданию «Собеседник» коллега Кириллова Анна Шатилова, с которой он вел «Песню года» и комментировал Парады на День Победы, сообщила, что телеведущему недавно ампутировали ногу. Кроме того он тяжело болел коронавирусом.

Игорь Кириллов более 20 лет вел программы «Время», снимал для нее репортажи. Вел различные развлекательные передачи на советском телевидении, в том числе «Голубые огоньки» и «Песню года». В нулевых вместе с Анной Шатиловой комментировал парады на Красной площади, объявлял Минуту молчания на 9 мая и читал тексты для нее. У него остались супруга и взрослая дочь от первого брака.