39-летняя Елена Летучая неожиданно призналась, почему она перестала появляться в новом проекте Первого канала «Летучий отряд». Оказывается, телеведущая серьезно больна.

Елена Летучая написала большой пост в Instagram о своем здоровье. Она призналась, что буквально на днях врачи поставили ей диагноз «нестабильная стенокардия» и запретили путешествовать самолетом чаще одного раза в неделю. Поэтому Елена решила сделать паузу в работе и плотно заняться своим состоянием.

«Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям, о которых рассказываем в программе, считаю нечестным. В начале декабря стала плохо чувствовать себя и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился», — заявила Летучая.