39-летняя Елена Летучая неожиданно призналась, почему она перестала появляться в новом проекте Первого канала «Летучий отряд». Оказывается, телеведущая серьезно больна.

Елена Летучая написала большой пост в Instagram о своем здоровье. Она призналась, что буквально на днях врачи поставили ей диагноз «нестабильная стенокардия» и запретили путешествовать самолетом чаще одного раза в неделю. Поэтому Елена решила сделать паузу в работе и плотно заняться своим состоянием.

«Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям, о которых рассказываем в программе, считаю нечестным. В начале декабря стала плохо чувствовать себя и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился», — заявила Летучая.

Сегодняшнее утро началось с врачей и увы - грустных новостей! Пишу сразу и сама, чтобы избежать ложных интерпретаций и сломанного телефона коллег-журналистов. Многие спрашивают, почему программа Летучий Отряд в Новом году не выходит на Первом канале, почему в последних выпусках появились другие лица и корреспонденты, а я все больше в студии. Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект. Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям, о которых рассказываем в программе - считаю нечестным. В начале декабря стала плохо чувствовать себя и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился: нестабильная стенокардия. Летать по 2-3 раза в неделю, как того требует программа, категорически запрещено! Никогда не думала, что размещу подобный пост, но сейчас я выбираю здоровье. У нас ещё была надежда с Нового Года, и мы ждали решения врачей - вдруг что-то другое, может быть, просто ошибка. И вот сегодня пришли уже окончательные результаты. Весь декабрь и начало января искали других ведущих и корреспондентов - но увы, не так-то это и просто «в горящую избу входить и коня на ходу останавливать». 😜 А ведь именно за это вы меня больше всего и любите. Дорогие мои поклонники, обещаю, что вы не потеряете меня с экрана Первого Канала, но сейчас мне нужна Ваша Поддержка и Понимание! Люблю Вас. Всегда Ваша Елена Летучая❤️

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)

Телеведущая оправдалась перед поклонниками и попросила поддержать ее: «Никогда не думала, что размещу подобный пост, но сейчас я выбираю здоровье. У нас еще была надежда с Нового Года, и мы ждали решения врачей — вдруг что-то другое, может быть, просто ошибка. Дорогие мои поклонники, обещаю, что вы не потеряете меня с экрана Первого канала, но сейчас мне нужна Ваша поддержка и понимание».

Похоже, за последнюю пару месяцев звезда заметно поправилась именно из-за проблем со здоровьем, а не потому, что вынашивает первенца, как подозревали фолловеры. Надеемся, Елене станет лучше в ближайшее время, и она вскоре вернется на экраны.

Фото: Instagram