Пресс-конференция уволенных актеров и отмена собрания в театре: подробности скандала с Меньшиковым

К пресс-конференции у неожиданно уволенных артистов возникает все больше вопросов. И главное — материальных. Помимо того, Меньшиков, когда начал руководить театром в 2012 году, «сразу снял 24 спектакля», а затем пригласил, как говорит актриса Елена Бурханова-Калинина, все больше «своих» артистов. И если зарплата рядового сотрудника «24 тысячи в месяц минус подоходный налог», то приглашенные российские звезды получали за выход на сцену от 60-80 тысяч рублей.

На вопрос журналиста «КП» о том, что это хорошо, когда в театре задействуют громкие имена, на которые идут люди, Елена поделилась своим мнением: «Мы не против того, чтобы в наш театр приглашали звезд, тем более это хорошие артисты. Но когда штатные актеры сидят без работы, и их по этой причине увольняют, как мы можем к этому относиться? Конечно, все это удивляет. Мы — профессионалы с высшим образованием, которые сыграли огромное количество главных ролей, не нужны. В основном на сцену выходят артисты, с которыми заключаются срочные и разовые договоры от 110 тысяч до 1 миллиона 700 тыс. Мы сделали сравнительный анализ с другими московскими театрами, таких расценок нет ни у кого. Эти цифры можно найти на сайте Госзакупок», — говорит актриса.

Причем, как отметила Елена, «Деньги идут не от продажи билетов, а от сдачи помещений в аренду. Мы находимся в самом центре Москва, напротив Кремля, — Тверская, 5. Несколько этажей сдаются в аренду. Это деньги театра, хотя такое впечатление, что наше руководство считает их личными».