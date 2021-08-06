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Уволенным поменяли категории и стерли из истории театра: новые подробности увольнений Олегом Меньшиковым

В Московском драматическом Театре имени Ермоловой, которым управляет известный актер, продолжают появляться новые подробности скандала с увольнением актеров и режиссеров. Пострадали как маститые специалисты, так и молодые ребята, которые пришли в театр недавно. Актрисы Василиса Пьявко и Галина Власова раскрыли шокирующие детали.
Уволенным поменяли категории и стерли из истории театра: новые подробности увольнений Олегом Меньшиковым

О массовом увольнении актеров стало известно в конце июля: без работы остались десятки людей. Пьявко и Власова заверили, что коллегам, проработавшим в театре не один десяток лет, поменяли категории: «Многие наши мастера сцены спустились на ранг ниже. А актеры высшей категории получили первую категорию», — передает слова Галины Власовой КП.ru.

Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олег Меньшиков в образе

Фото: Russian LookGlobal Look Press

Пострадали как актеры старше 40 лет, так и молодые артисты: «Когда Олег Меньшиков только занял пост художественного руководителя, мы думали, что сейчас начнется обновление. Мы будем плодотворно работать, начнем много играть. Труппа верила в этого человека, тем более что он прекрасный артист. Имя, публика, касса… Но случилось по-другому», — открыто заявляет Галина. Портреты актеров уже убрали из фойе.

Ни активное освещение ситуации в СМИ, ни открытое письмо Олегу Меньшикову, которое разместила Василиса Пьявко разместила на своей странице, не изменили ситуацию. По ее словам, уведомление об увольнении стало для актеров полной неожиданностью. А о предстоящем сокращении штата они узнали случайно: «По законодательству нашему руководству нужно было отправить письмо о таком решении представителям профкома. А поскольку это наши коллеги, то они переправили нам его. Нам пытались подсунуть это уведомление именно в отпуске, потому что мы предпринимали попытки запрашивать документы из личных дел. В результате выяснилось, что в 2015 году нас всех понизили в категории», — сообщила Власова. Как передает КП.ru, на сегодняшний день планируется уволить 18 актеров, а с приходом Меньшикова к должности, было снято с показа порядка 20 старых спектаклей.

Фото и видео: Vasilisa Prekrasnaya, Global Press Look

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