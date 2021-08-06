Уволенным поменяли категории и стерли из истории театра: новые подробности увольнений Олегом Меньшиковым

Ни активное освещение ситуации в СМИ, ни открытое письмо Олегу Меньшикову, которое разместила Василиса Пьявко разместила на своей странице, не изменили ситуацию. По ее словам, уведомление об увольнении стало для актеров полной неожиданностью. А о предстоящем сокращении штата они узнали случайно: «По законодательству нашему руководству нужно было отправить письмо о таком решении представителям профкома. А поскольку это наши коллеги, то они переправили нам его. Нам пытались подсунуть это уведомление именно в отпуске, потому что мы предпринимали попытки запрашивать документы из личных дел. В результате выяснилось, что в 2015 году нас всех понизили в категории», — сообщила Власова. Как передает КП.ru, на сегодняшний день планируется уволить 18 актеров, а с приходом Меньшикова к должности, было снято с показа порядка 20 старых спектаклей.