Подольская рассказала, что готовит для Преснякова: «Устраиваем неполезные вечера»
Певица Наталья Подольская после рождения второго сына окончательно вжилась в роль домохозяйки. Несмотря на то, что 39-летняя артистка вернулась к работе в студии уже через 4 месяца после родов, пандемия и отмена концертов сыграли свою роль. Супруга Владимира Преснякова призналась, что приготовление еды стало для нее способом расслабления.
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Фото: Instagram
«Наслаждаюсь процессом и очень люблю, если получается вкусно. И для меня это большое удовольствие — вкусно накормить своих любимых людей», — рассказала Наталья Подольская Отару Кушанашвили в программе «Спасите, я не умею готовить».
Подольская также отметила, что Владимир Пресняков не отличается капризами в пане меню, но у него есть предпочтения. «Вова — потрясающий едок. Он непритязателен. Но у него есть свои фишечки. Например, он очень любит, чтобы было зажаристо. Иногда мы устраиваем неполезные вечера, зажариваем какие-нибудь макароны, чтобы корочка была, и чтобы хрустело. Я и сама люблю», — рассказала Наталья Подольская.
Также Наталья Подольская вспомнила, как Владимир Пресняков в самом начале их романа спас ее от кулинарного фиаско. Певица приготовила тефтели для гостей, но те получились безвкусными. Музыкант же в два счета приготовил какой-то соус, сделавший блюдо очень вкусным, чем окончательно покорил сердце будущей супруги.
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже 16 лет, а их официальный брак длится 11-й год. Пара воспитывает двух сыновей: 6-летнего Артемия и 10-месячного Ивана. Недавно Владимир Пресняков признался, что крайне тяжело перенес коронавирус, а спасли его заботы супруги.
Фото и видео: Instagram
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