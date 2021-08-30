Подольская рассказала, что готовит для Преснякова: «Устраиваем неполезные вечера»

«Наслаждаюсь процессом и очень люблю, если получается вкусно. И для меня это большое удовольствие — вкусно накормить своих любимых людей», — рассказала Наталья Подольская Отару Кушанашвили в программе «Спасите, я не умею готовить».

Подольская также отметила, что Владимир Пресняков не отличается капризами в пане меню, но у него есть предпочтения. «Вова — потрясающий едок. Он непритязателен. Но у него есть свои фишечки. Например, он очень любит, чтобы было зажаристо. Иногда мы устраиваем неполезные вечера, зажариваем какие-нибудь макароны, чтобы корочка была, и чтобы хрустело. Я и сама люблю», — рассказала Наталья Подольская.