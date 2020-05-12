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Преобразился к свадьбе: брат Кейт Миддлтон впервые за семь лет сбрил бороду и удивил невесту новым образом

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Джеймс Миддлтон и Ализе Теневе

Фото: Instagram

33-летний брат герцогини Кэтрин Джеймс Миддлтон решил немного изменить внешность во время самоизоляции и впервые показать невесте, как он выглядит без бороды и усов.

На своей странице в Instagram Джеймс опубликовал забавный ролик, в котором продемонстрировал, как избавляется от растительности на лице. «Мы с Ализе должны были пожениться в этом месяце. Она никогда не видела меня без бороды... Поэтому я решил, что самое время показать ей, что же за ней скрывается. На самом деле, больше всего меня беспокоит то, что мои собаки могут потом меня не узнать», — пошутил он.

Увидев Джеймса без бороды и усов, его невеста Ализе Теневе была очень удивлена. «Боже мой! Это так странно и непривычно! Дай я тебя поцелую впервые без бороды и усов!» — закричала она.

Джеймс Миддлтон и Ализе Теневе

Фото: Instagram

Напомним, что прошлой осенью брат Кейт Миддлтон Джеймс обручился с избранницей — француженкой Ализе Теневе после года отношений. Об этом счастливый влюбленный рассказал в социальных сетях, показав совместное фото, на котором можно увидеть и кольцо с сапфиром на безымянном пальце девушки. Джеймс и Ализе собирались пожениться в мае этого года, однако свадьбу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Фото и видео: Instagram

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