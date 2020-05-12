Преобразился к свадьбе: брат Кейт Миддлтон впервые за семь лет сбрил бороду и удивил невесту новым образом

На своей странице в Instagram Джеймс опубликовал забавный ролик, в котором продемонстрировал, как избавляется от растительности на лице. «Мы с Ализе должны были пожениться в этом месяце. Она никогда не видела меня без бороды... Поэтому я решил, что самое время показать ей, что же за ней скрывается. На самом деле, больше всего меня беспокоит то, что мои собаки могут потом меня не узнать», — пошутил он.