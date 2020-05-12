Преобразился к свадьбе: брат Кейт Миддлтон впервые за семь лет сбрил бороду и удивил невесту новым образом
Фото: Instagram
На своей странице в Instagram Джеймс опубликовал забавный ролик, в котором продемонстрировал, как избавляется от растительности на лице. «Мы с Ализе должны были пожениться в этом месяце. Она никогда не видела меня без бороды... Поэтому я решил, что самое время показать ей, что же за ней скрывается. На самом деле, больше всего меня беспокоит то, что мои собаки могут потом меня не узнать», — пошутил он.
Увидев Джеймса без бороды и усов, его невеста Ализе Теневе была очень удивлена. «Боже мой! Это так странно и непривычно! Дай я тебя поцелую впервые без бороды и усов!» — закричала она.
Фото: Instagram
Напомним, что прошлой осенью брат Кейт Миддлтон Джеймс обручился с избранницей — француженкой Ализе Теневе после года отношений. Об этом счастливый влюбленный рассказал в социальных сетях, показав совместное фото, на котором можно увидеть и кольцо с сапфиром на безымянном пальце девушки. Джеймс и Ализе собирались пожениться в мае этого года, однако свадьбу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!