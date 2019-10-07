«Она сказала "да"»: брат Кейт Миддлтон готовится к свадьбе с француженкой

32-летний Джеймс Миддлтон и 29-летняя Ализе Тевене уже живут вместе: в сентябре они поселились в одной квартире в Западном Лондоне. И теперь они начинают подготовку к свадьбе. Кстати, познакомила влюбленных собака Джеймса кокер-спаниель Элла. Джеймс пришел с питомцем в клуб South Kensington. Девушке настолько понравилась собака, что она попросила разрешения погладить ее. А сама Ализе сразу же понравилась будущему супругу. Позже девушка признавалась, что до первого свидания не знала, с кем познакомилась.

Известно, что Ализе Тевене перебралась в Великобританию шесть лет назад. До этого она жила в Чили, Бельгии и других странах. Она говорит на четырех языках и получила степень магистра в области инвестиций и финансов Лондонского университета королевы Марии.

До Ализе Джеймс Миддлтон пять лет встречался с Донной Эйр. Они расстались в 2018 году, но остались друзьями.