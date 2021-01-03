«Прекрасная семья»: Тимур Родригез показал красотку-жену и подросших сыновей
Фото: @trodriguezzz / Instagram
На снимке певец изображен в кругу родных и близких людей - жены и двух сыновей. Все герои съемки выглядят по-домашнему красиво. Супруга Тимура Анна надела черное платье с мелким белым принтом, сыновья нарядились в уютные спортивные костюмы. А сам певец надел трикотажную кофту синего цвета и бандану. Фотография сделана на фоне сказочно красивой елки.
«С Новым Годом, друзья! Только счастья и только здоровья! Улыбайтесь и думайте о хорошем!», — подписал публикацию шоумен.
Подписчики позитивно оценили новый снимок кумира и его семьи. В комментариях под фотографией они написали множество комплиментов.
«С новым годом вашу прекрасную семью», «Какие вы все красивые! Счастья вам!», «Пупсики какие!», «С Новым годом, прекраснейшее семейство!», «Красавцы!», «Какие красивые!!!», — отметили очарованные пользователи Сети.
Напомним, что Тимур Родригез сделал предложение своей супруге Анне на вершине вулкана Этна. Поженились они в августе 2007 года. Сейчас Тимур и Анна растят двоих сыновей — старшего Мигеля и младшего Даниэля.
Фото и видео: @trodriguezzz / Instagram
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