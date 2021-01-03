«Прекрасная семья»: Тимур Родригез показал красотку-жену и подросших сыновей

«С Новым Годом, друзья! Только счастья и только здоровья! Улыбайтесь и думайте о хорошем!», — подписал публикацию шоумен.

Подписчики позитивно оценили новый снимок кумира и его семьи. В комментариях под фотографией они написали множество комплиментов.

«С новым годом вашу прекрасную семью», «Какие вы все красивые! Счастья вам!», «Пупсики какие!», «С Новым годом, прекраснейшее семейство!», «Красавцы!», «Какие красивые!!!», — отметили очарованные пользователи Сети.

Напомним, что Тимур Родригез сделал предложение своей супруге Анне на вершине вулкана Этна. Поженились они в августе 2007 года. Сейчас Тимур и Анна растят двоих сыновей — старшего Мигеля и младшего Даниэля.