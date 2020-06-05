«Моя кошка»: Тимур Родригез похвастался идиллией в отношениях с женой на новом горячем и забавном фото
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Фото: Instagram
40-летний популярный певец и шоумен Тимур Родригез опубликовал эффектное фото с супругой Анной.
«Оказывается, вчера был День объятий с кошками. Выкладываю фото со своей. ❤️ Анна», — подписал Тимур Родригез фото с женой Анной.
Напомним, что Тимур Родригез сделал предложение своей супруге Анне на вершине вулкана Этна. Поженились они в августе 2007 года. Сейчас Тимур и Анна растят двоих сыновей — 11-летнего Мигеля и 7-летнего Даниэля.
Фото: Instagram
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