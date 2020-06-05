«Моя кошка»: Тимур Родригез похвастался идиллией в отношениях с женой на новом горячем и забавном фото

Напомним, что Тимур Родригез сделал предложение своей супруге Анне на вершине вулкана Этна. Поженились они в августе 2007 года. Сейчас Тимур и Анна растят двоих сыновей — 11-летнего Мигеля и 7-летнего Даниэля.