В Сети обсуждают резкую смену имиджа Ольги Бузовой

Ольга Бузова снова экспериментирует с внешностью. На этих выходных звезда «Дома-2» удивила всех внезапно увеличившимся бюстом , а сегодня — густыми и длинными волосами.

Эта прическа, вкупе с короткой юбочкой, сделала ее моложе на несколько лет. «Просто нимфа из сказки», «Ну прямо девочка девочка с длинными волосами», «Тарасов локти кусает))))))100% Оля молодец ты супер обожаю тебя...ты сильная девушка», — пишут ей.

Но не всем подписчикам понравился новый образ звезды. «Короткие были лучше», «С короткой стрижкой Была - Стильнее....», «Нет, пожалуйста на надо длинных волос, создается впечатление тебя, лет 15 назад, сейчас лучше», — возмущаются они.