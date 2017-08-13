«Откуда грудь»: Ольга Бузова показала новое фото топлес и подогрела слухи о пластике
Некоторое время назад 31-летняя Ольга Бузова летала в Америку на съемки своего нового клипа. Кроме того, телеведущая приняла участие в нескольких откровенных фотосессиях. В Instagram Ольги большое количество жарких снимков, но тем не менее, постоянная звезда скандальной хроники вновь смогла удивить своих фолловеров.
Ольга опубликовала снимок, сделанный в Ошено, неподалеку от Лос-Анджелеса. На снимке телеведущая сидит на песке в одних черных трусиках, прикрыв грудь рукой.
Москва, я буду скучать 😔очень... #notenoughforme 🔥
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
Подписчики Бузовой обратили внимание на размер груди: неужели Ольга, которая всегда подчеркивала естественность своих форм, легла под нож пластического хирурга? «Мне кажется или наконец-то сделала?», «Откуда грудь взялась ?», «Грудь появилась от куда то», «От куда то опять грудь взялась», «Откуда взялись сиси??))))))», «Грудь появилась) чудеса))))».
Напомним, Ольга Бузова в недавнем интервью назвала свою фигуру идеальной. Вместе с тем девушка призналась, что вовсе не питает иллюзий по поводу своей внешности и просто проживает свою жизнь.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram