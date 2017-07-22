Прекрасная невеста и необычный финал: победительница шоу «Холостяк» Дарья Канануха сыграла пышную свадьбу
Спустя два года после окончания проекта «Холостяк», героем которого стал Тимур Батрутдинов, его «невеста» Дарья Канануха вышла замуж. Ее супругом стал 24-летний юрист Михаил Желаев.
Свадьбу сыграли в эти выходные. Все, вплоть до малейших деталей вроде необычных приглашений, придумывала сама Даша, которая активно участвовала в приготовлениях. Долго спорили по поводу места: «Я хочу выездную церемонию за городом, на террасе, около воды, а он – в ресторане с фейсконтролем. Зал будет оформлен, как и мой букет, белыми лилиями, розами, пионами», — признавалась она.
Дату свадьбы невеста согласовывала с астрологом, и не зря. «Единственный солнечный день в неделе выпал на нашу свадьбу! Это ли не добрый знак? Небеса отражались в зеркальной дорожке и мы словно шли по облакам на встречу к друг другу. Солнце бросало блики на зеркальные пластины за нами и все фото наливались теплым светом», — поделилась она.
С платьем определиться было сложнее всего, но бизнеследи (Даша управляет школой хороших манер «ЛИЦА») приняла мудрое решение: в одном она предстала перед алтарем, а во втором — зажгла на вечеринке.
Веселье удалось на славу. «Свадьба Желаевых отгремела на все Боровые», — дедился впечатлениями один из гостей. Приглашенные развлекались и танцевали, а в финале вечера... прыгали в бассейн.
Медовый месяц пара планировала провести в Доминикане или на Мальдивах. Впрочем, время на раздумия еще есть: каникулы влюбленные устроят осенью.
Поздравляем новобрачных!
Фото: instagram.com