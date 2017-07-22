25-летняя Дарья Канануха вышла замуж за молодого юриста

Спустя два года после окончания проекта «Холостяк», героем которого стал Тимур Батрутдинов, его «невеста» Дарья Канануха вышла замуж. Ее супругом стал 24-летний юрист Михаил Желаев.

Свадьбу сыграли в эти выходные. Все, вплоть до малейших деталей вроде необычных приглашений, придумывала сама Даша, которая активно участвовала в приготовлениях. Долго спорили по поводу места: «Я хочу выездную церемонию за городом, на террасе, около воды, а он – в ресторане с фейсконтролем. Зал будет оформлен, как и мой букет, белыми лилиями, розами, пионами», — признавалась она.

Дату свадьбы невеста согласовывала с астрологом, и не зря. «Единственный солнечный день в неделе выпал на нашу свадьбу! Это ли не добрый знак? Небеса отражались в зеркальной дорожке и мы словно шли по облакам на встречу к друг другу. Солнце бросало блики на зеркальные пластины за нами и все фото наливались теплым светом», — поделилась она.