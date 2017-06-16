Победительница третьего сезона шоу «Холостяк» Дарья Канануха поделилась деталями и назвала дату своей свадьбы

Когда Дарья Канануха стала избранницей звездного жениха Тимура Батрутдинова в третьем сезоне шоу «Холостяк», мало кто верил в продолжение красивой истории. Но оно случилось, хоть и уже с другим мужчиной.

Невеста уже выбрала платья: одно для загса, другое — на само торжество. Сегодня она опубликовала фотографии из свадебного салона. «Само понятие "выбор" для девушки - очень непростое. Особенно выбор свадебного платья, как выяснилось на практике, дается не легко. Перемерила кучу вариантов, выслушала советы родных и близких, пережила массу впечатлений, противоречивых на самом деле... но выбор все же сделан», — написала она.

Свадьба 25-летней Даши и ее друга Михаила состоится меньше чем через месяц — 22 июля. Мероприятие пройдет в Казани, но уже сейчас мы в общих чертах знаем, какой она будет.

«В ЗАГС я пойду в легком и романтичном, а на сам праздник у меня будет необычное платье: юбка в форме волн под стать нашей тематике, открытая спина и расшитый верх. Старалась угодить всем, включая себя. Требования были такие: не слишком пышное, чтобы удобно танцевать, не слишком откровенное и без корсета», — сообщила Даша.

Свадьбу влюбленные устраивают, в основном, для друзей: всего на мероприятии будет 70 гостей. Все они получат необычные пригласительные — дизайн сувенира из стекла синего цвета, напоминающего море, Дарья придумала сама. «У нас все будет связано с водой — даже ресторан. Поэтому и пригласительные соответствующие — хотелось изобразить настоящий кусок морского дна! Каждый экземпляр готовился вручную и три-четыре раза пропускался через раскаленную печь. А изначально это было разноцветное стекло, которое дробили в пыль. Хотелось, чтобы гости, получив приглашение долго его хранили, рассматривали — оно так красиво светится на солнце», — рассказала Канануха «СтарХиту».

Кольца будут стандартными: классическое из белого золота у жениха и изящное с девятью бриллиантами — у невесты.

Фото: instagram.com