«Прекрасная фея»: Юлия Такшина показала сказочную фотосессию

Юлия Такшина очаровала своих поклонников, появившись в очень интересной фэнтезийной фотосессии, кадры из которой она опубликовала в своем Instagram.

Актриса появилась в элегантном платье в пол с корсетом, лиф которого оформлен в виде лепестков белых цветов, а на спине закреплен букет необычных сиреневых цветков.

«Всех с предновогодней, волшебной неделей!!», — написала Юлия.