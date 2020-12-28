«Прекрасная фея»: Юлия Такшина показала сказочную фотосессию
Фото: www.instagram.com/uliatakshina/
Юлия Такшина очаровала своих поклонников, появившись в очень интересной фэнтезийной фотосессии, кадры из которой она опубликовала в своем Instagram.
Актриса появилась в элегантном платье в пол с корсетом, лиф которого оформлен в виде лепестков белых цветов, а на спине закреплен букет необычных сиреневых цветков.
«Всех с предновогодней, волшебной неделей!!», — написала Юлия.
Подписчики восторженно прокомментировали фотосессию:
«Прекрасная Гортензия!!! Или веточка Сирени!!! Или Фиалочка!!! Но красота невозможная....какой чудный образ))) Оберни женщину в цветок и она расцветет буйным цветом неповторимых оттенков)) Юля, вы сейчас необыкновенная», «Неповторима», «Юля, вы богиня красоты», «Как всегда великолепно! Красивая», «Завораживает, очень красивая! Магическая!», «Сказочно красивая и волшебно сексуальная», «Восхитительна!», «Как сказочная фея, очень крутой образ », «Офелия-о нимфа!», «Юлия, Вы неповторимы, каждый образ удивителен))».
Ранее Юлия позабавила поклонников забавным постом с фотографией в резиновых сапогах(https://www.passion.ru/news/znamenitosti/ty-budesh-ikonoi-stilya-govorili-oni-yuliya-takshina-primerila-shal-i-rezinovye-sapogi-08-12-2020.htm.
Фото и видео: Instagram Юлии Такшиной
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