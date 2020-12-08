«Ты будешь иконой стиля, говорили они»: Юлия Такшина примерила шаль и резиновые сапоги
Фото: www.instagram.com/uliatakshina/?hl=ru
Юлия Такшина неожиданно поменяла шикарные платья по фигуре и каблуки на резиновые сапоги, брюки-гамаши, широкую юбку, объемный пуховик и платочек – то есть нарядилась в лучших традициях российской деревни. Такой образ Такшина выбрала, предположительно, для нового проекта.
«Будь актрисой, говорили они! Ты будешь ходить в красивых платьях, говорили они! Ты будешь иконой стиля! В принципе, всё так и есть!», – делится впечатлениями Юлия.
Поклонники своего кумира в таком образе узнали не сразу, но неожиданный маскарад пришелся им по душе:
«В резиновых сапогах не холодно?», «Чемодан как то не очень вписывается в образ!», «Классные топотухи! Надеюсь, они теплые и ваши ножки не замерзли!», «Юлия, 90 процентов так ходит. И ничего с их красотой, как внешней, так и внутренней, не случилось», «Вы в любом образе остаётесь иконой, и не только стиля...», «Всегда поражаюсь вашей улыбке! Вы сама искренность», «Золушка тоже мечтала о красивом платье. Думаю, профессия актрисы мало чем отличается от судьбы Золушки: много-много работы и один сказочный миг триумфа».
Фото и видео: Instagram Юлии Такшиной
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