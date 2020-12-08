«Ты будешь иконой стиля, говорили они»: Юлия Такшина примерила шаль и резиновые сапоги

Юлия Такшина неожиданно поменяла шикарные платья по фигуре и каблуки на резиновые сапоги, брюки-гамаши, широкую юбку, объемный пуховик и платочек – то есть нарядилась в лучших традициях российской деревни. Такой образ Такшина выбрала, предположительно, для нового проекта.

«Будь актрисой, говорили они! Ты будешь ходить в красивых платьях, говорили они! Ты будешь иконой стиля! В принципе, всё так и есть!», – делится впечатлениями Юлия.