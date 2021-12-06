Представители телеканала ТНТ прокомментировали увольнение Утяшевой из проекта «Танцы»
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Фото: Кадр телеканала ТНТ
Знаменитая гимнастка высказала мнение о выступлении российской сборной на Играх. Ляйсан заявила, что судейство было объективным и израильтянка достойно вырвала победу у Дины Авериной.
Тогда Утяшевой ответила олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева. В статье, размещенной на сайте холдинга «Спорт-Экспресс», Кабаева обрушилась на Утяшеву с критикой.
«Мы все с уважением относимся друг к другу, в том числе к заслугам Ляйсан Утяшевой. Вместе с тем хотелось бы отметить, что она никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх... Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева ни имеет никакого права», — резко заявила тогда Кабаева.
И затем поползли слухи, что после подобного непатриотичного высказывания Ляйсан может лишиться контракта с телеканалом ТНТ, где много лет ведет популярное шоу «Танцы».
Представители ТНТ в беседе с Passion.ru опровергли информацию об увольнении Ляйсан Утяшевой, заявив, что эти слухи не соответствуют действительности.
Ранее в Сети и популярных телеграм-каналах появились сведения, что руководство проекта уже нашло ведущей замену.
Фото и видео: кадр шоу «Танцы»/ ТНТ, Instagram