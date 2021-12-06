Представители телеканала ТНТ прокомментировали увольнение Утяшевой из проекта «Танцы»

«Мы все с уважением относимся друг к другу, в том числе к заслугам Ляйсан Утяшевой. Вместе с тем хотелось бы отметить, что она никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх... Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева ни имеет никакого права», — резко заявила тогда Кабаева.

И затем поползли слухи, что после подобного непатриотичного высказывания Ляйсан может лишиться контракта с телеканалом ТНТ, где много лет ведет популярное шоу «Танцы».

Представители ТНТ в беседе с Passion.ru опровергли информацию об увольнении Ляйсан Утяшевой, заявив, что эти слухи не соответствуют действительности.

Ранее в Сети и популярных телеграм-каналах появились сведения, что руководство проекта уже нашло ведущей замену.