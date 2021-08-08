Кабаева осудила Утяшеву за слова о «вырванной» у российской гимнастки победе

Скандал с медалью российской гимнастки Дины Авериной на Олимпийских играх в Токио перерос в скандал в российском медиапространстве. Среди поддержавших девушку оказалась и гимнастка Ляйсан Утяшева. 36-летняя супруга Павла Воли опубликовала в соцсетях пост в поддержку россиянки, но при этом отметила и заслуги получившей «золото» израильской спортсменки Лины Ашрам, написав, что она «вырвала победу» для своей страны.

Как оказалось, эта формулировка сильно задела другую российскую гимнастку, олимпийскую чемпионку 2004 года Алину Кабаеву.