Кабаева осудила Утяшеву за слова о «вырванной» у российской гимнастки победе
Скандал с медалью российской гимнастки Дины Авериной на Олимпийских играх в Токио перерос в скандал в российском медиапространстве. Среди поддержавших девушку оказалась и гимнастка Ляйсан Утяшева. 36-летняя супруга Павла Воли опубликовала в соцсетях пост в поддержку россиянки, но при этом отметила и заслуги получившей «золото» израильской спортсменки Лины Ашрам, написав, что она «вырвала победу» для своей страны.
Как оказалось, эта формулировка сильно задела другую российскую гимнастку, олимпийскую чемпионку 2004 года Алину Кабаеву.
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Фото: Global Look Press
Ныне работающая в сфере медиабизнеса, Алина Кабаева давно не дает интервью и комментариев. Однако на сайте издания, принадлежащего холдингу «Спорт-Экспресс», где Кабаева возглавляет Совет директоров, она обрушилась на Утяшеву с критикой.
Мы все с уважением относимся друг к другу, в том числе к заслугам Ляйсан Утяшевой. Вместе с тем хотелось бы отметить, что она никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх... Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева ни имеет никакого права. Что касается Ашрам, вся наша спортивная семья относится к ней с большим уважением. Она к этому скандалу не имеет никакого отношения, но она не «вырвала победу», просто нашу спортсменку тупо и бесцеремонно лишили золотой медали. А Ашрам честно боролась и делала свое дело так, как она умеет,
— прокомментировала Алина Кабаева для «Спорт-Экспресс».
Напомним, что золотую медаль в индивидуальном многоборье у гимнасток получила израильская спортсменка Лина Ашрам. Возмущение российских участниц и их болельщиков вызвало то, что Ашрам допустила ошибку во время выступления (выронила ленту), но при этом все равно получила от судей более высокие оценки, чем россиянка Дина Аверина.
Фото и видео: Starface, East News, Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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