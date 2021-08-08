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Кабаева осудила Утяшеву за слова о «вырванной» у российской гимнастки победе

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева резко высказалась о судьях игр в Токио, отдавших победу в индивидуальном многоборье ошибившейся спортсменке из Израиля, а не представительнице России. Возмутило знаменитую гимнастку и последующее выступление по этому поводу Ляйсан Утяшевой. Супруга Павла Воли заявила, что израильтянка «вырвала победу» у гимнастки из РФ. Кабаева заявила, что ее коллега «вообще не имела права комментировать» это событие.
Кабаева осудила Утяшеву за слова о «вырванной» у российской гимнастки победе

Скандал с медалью российской гимнастки Дины Авериной на Олимпийских играх в Токио перерос в скандал в российском медиапространстве. Среди поддержавших девушку оказалась и гимнастка Ляйсан Утяшева. 36-летняя супруга Павла Воли опубликовала в соцсетях пост в поддержку россиянки, но при этом отметила и заслуги получившей «золото» израильской спортсменки Лины Ашрам, написав, что она «вырвала победу» для своей страны.

Как оказалось, эта формулировка сильно задела другую российскую гимнастку, олимпийскую чемпионку 2004 года Алину Кабаеву.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева

Фото: Global Look Press

Ныне работающая в сфере медиабизнеса, Алина Кабаева давно не дает интервью и комментариев. Однако на сайте издания, принадлежащего холдингу «Спорт-Экспресс», где Кабаева возглавляет Совет директоров, она обрушилась на Утяшеву с критикой.

Мы все с уважением относимся друг к другу, в том числе к заслугам Ляйсан Утяшевой. Вместе с тем хотелось бы отметить, что она никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх... Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева ни имеет никакого права. Что касается Ашрам, вся наша спортивная семья относится к ней с большим уважением. Она к этому скандалу не имеет никакого отношения, но она не «вырвала победу», просто нашу спортсменку тупо и бесцеремонно лишили золотой медали. А Ашрам честно боролась и делала свое дело так, как она умеет,

— прокомментировала Алина Кабаева для «Спорт-Экспресс».

Напомним, что золотую медаль в индивидуальном многоборье у гимнасток получила израильская спортсменка Лина Ашрам. Возмущение российских участниц и их болельщиков вызвало то, что Ашрам допустила ошибку во время выступления (выронила ленту), но при этом все равно получила от судей более высокие оценки, чем россиянка Дина Аверина.

Фото и видео: Starface, East News, Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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