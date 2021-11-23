Представитель Хлебниковой прокомментировал состояние пострадавшей в пожаре певицы
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Фото: Said Gadzhiev/Russian Look
Данила Прайс, директор Марины Хлебниковой, прокомментировал состояние своей подопечной и резко осудил тех, кто публикует фейковую информацию и всевозможные прогнозы, не имея достоверных данных.
«Вчера были у Марины, она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное для ее скорейшего восстановления. На данный момент это вся информация, которой мы можем поделиться. P.S. Специально прочитал все статьи с "инсайдами" и мнениями "экспертов". Уважаемые СМИ, никто из вас опять не угадал состояние Марины, уж извините».
Напомним, Хлебникова серьезно пострадала в пожаре в своей квартире и получила страшные ожоги. После этого из больницы приходили тревожные новости о самочувствии звезды. Наибольшее опасение у медиков вызывают глаза Хлебниковой — во время пожара у нее сильно обгорели веки. Врачи обратились к поклонникам певицы с просьбой сдать кровь для звезды. Также ранее появились сообщения о том, что ее сняли с ИВЛ.
Несмотря на это, врачи считают, что говорить о выздоровлении еще рано, и у певицы постоянно держится высокая температура.
Фото: Global Look press