Представитель Хлебниковой прокомментировал состояние пострадавшей в пожаре певицы

Данила Прайс, директор Марины Хлебниковой, прокомментировал состояние своей подопечной и резко осудил тех, кто публикует фейковую информацию и всевозможные прогнозы, не имея достоверных данных.

«Вчера были у Марины, она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное для ее скорейшего восстановления. На данный момент это вся информация, которой мы можем поделиться. P.S. Специально прочитал все статьи с "инсайдами" и мнениями "экспертов". Уважаемые СМИ, никто из вас опять не угадал состояние Марины, уж извините».