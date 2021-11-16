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Представитель Гаркалина прокомментировала информацию о грозящей артисту ампутации руки

Агент народного артиста России заявила, что информация о тромбозе появляется в СМИ не впервые и не имеет отношения к истине — врачи не считают, что ему необходима такая операция.
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Слайд, который
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Валерий Гаркалин

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наталья Теплова, агент Валерия Гаркалина, высказалась относительно появившейся в СМИ информации о том, что народному артисту предстоит ампутация руки, и назвала тех, кто это сказал, фантазерами. По ее словам, ничего такого врачи артиста не говорят.

«Это чистой воды выдумка, не знаю, зачем такие страшные вещи пишут. Ничего, связанного с тромбом, нет», — сообщила Теплова изданию «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у артиста начался тромбоз артерий на левой руке, и, по прогнозам врачей, ему может потребоваться экстренная операция по ампутации.

Однако одно хирургическое вмешательство он уже перенес — некоторое время назад ему провели операцию по откачке воздуха из грудной клетки.

«6 ноября врачи заметили резкое ухудшение состояния Валерия Гаркалина. Было установлено, что у больного случился спонтанный пневмоторакс. Приняли решение экстренно оперировать. В грудной клетке пациента сделали небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг в плевральную полость. Дренаж подключили к специальному аппарату, который откачал скопившийся в грудной полости воздух, а также 300 миллилитров лизированной крови», — сообщил источник издания «Комсомольская правда».

Фото: Global Look press

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