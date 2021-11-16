Представитель Гаркалина прокомментировала информацию о грозящей артисту ампутации руки

Наталья Теплова, агент Валерия Гаркалина, высказалась относительно появившейся в СМИ информации о том, что народному артисту предстоит ампутация руки, и назвала тех, кто это сказал, фантазерами. По ее словам, ничего такого врачи артиста не говорят.

«Это чистой воды выдумка, не знаю, зачем такие страшные вещи пишут. Ничего, связанного с тромбом, нет», — сообщила Теплова изданию «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у артиста начался тромбоз артерий на левой руке, и, по прогнозам врачей, ему может потребоваться экстренная операция по ампутации.