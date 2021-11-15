Врачи планируют ампутировать руку находящемуся в тяжелом состоянии Валерию Гаркалину

Уже чуть более двух месяцев российский актер театра и кино находится в московской городской клинической больнице №40 в Коммунарке, куда был доставлен в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. Валерия Гаркалина подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, а также провели экстренную операцию на легкие.

Прогнозы врачей неутешительные, состояние здоровья 67-летнего актера с каждым днем ухудшается.

На данный момент специалисты обнаружили, что у Валерия начался тромбоз артерий на левой руке. Если данный недуг будет развиваться далее, по прогнозам врачей, актеру понадобится срочная ампутация конечности.

«Лечащий врач постоянно следит за состоянием здоровья Валерия Борисовича. К сожалению, его состояние остается крайне тяжелым и ухудшается. Был диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей, артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку», — сообщает источник порталу KP.ru.