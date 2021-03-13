Правозащитница Оксана Пушкина сделала признание: «Я не жалею, что сделала аборт»
Фото: @opushkina/ Instagram
Телеведущая считает, что решение о том, надо ли рожать ребенка или нет, принимает только женщина. «Я с этим сталкивалась, конечно. Также как журналист я сталкивалась с множеством историй женщин, которые сделали аборт и пожалели, или не сделали аборт и пожалели. Я принимала такое решения, и я не пожалела, что сделала тогда аборт. В студенческие годы это было не вовремя. После у меня была абсолютно сознательная беременность и сознательное родительство. Почему я сделала аборт? Потому что тогда тоже не было сексуального образования. Мы все во дворах и подъездах учились у друг друга», — откровенно рассказала знаменитая блондинка в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».
Оксана Пушкина считает, что в нашей стране до сих пор нет сексуального просвещения. «Сейчас девушки, к которым применяется домашнее насилие, не идут в полицию, потому что на следующий день приходит насильник, и она вынуждены забрать заявление. А когда жертва забирает заявление, то у полицейских возникает так называемый «висяк». Полицейское начальство тогда лишает сотрудников премий. В итоге, полиция вообще не принимает заявления о насилии, потому что жертвы их через несколько дней забирают и это портит статистику. Домашнее насилие — это не многовековая традиция, это преступление», — добавила журналистка.
Фото: @opushkina/ Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!