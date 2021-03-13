Правозащитница Оксана Пушкина сделала признание: «Я не жалею, что сделала аборт»

Телеведущая считает, что решение о том, надо ли рожать ребенка или нет, принимает только женщина. «Я с этим сталкивалась, конечно. Также как журналист я сталкивалась с множеством историй женщин, которые сделали аборт и пожалели, или не сделали аборт и пожалели. Я принимала такое решения, и я не пожалела, что сделала тогда аборт. В студенческие годы это было не вовремя. После у меня была абсолютно сознательная беременность и сознательное родительство. Почему я сделала аборт? Потому что тогда тоже не было сексуального образования. Мы все во дворах и подъездах учились у друг друга», — откровенно рассказала знаменитая блондинка в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».