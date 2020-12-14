Оксана Пушкина раскритиковала новый проект Минздрава о показаниях к прерыванию беременности

Сама Пушкина отметила, что не поощряет аборты, но при этом признала, что у женщин есть право выбора, которого их пытаются лишить. «Поговорите с бабушками и прабабушками, которые помнят послевоенные годы, когда аборты в СССР были запрещены! — напомнила она. — Тогда это привело к чудовищному росту числа кустарных абортов, которые делали деревенские повитухи». Подобный проект, по мнению депутата, это шаг назад, который к тому же приведет к тяжелым последствиям в виде числа бесплодных женщин, столкнувшихся с осложнениями после подобных подпольных процедур.

В свою очередь, Минздрав РФ прокомментировал волну народного возмущения: по словам чиновников ведомства, которые приводит «РИА Новости», новый проект не отменяет права женщины на прерывание беременности по добровольному желанию.

Фото: Instagram opushkina

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