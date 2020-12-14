Оксана Пушкина раскритиковала новый проект Минздрава о показаниях к прерыванию беременности
Как сообщает «РБК», план нового проекта, опубликованный 9 декабря 2020 года, был резко раскритикован Оксаной Пушкиной и вызвал бурную реакцию женщин по всей стране: «Это биополитика. Таким термином в конце 70-х годов Мишель Фуко назвал вмешательство государства в биологическую жизнь граждан», — заявила она в своем комментарии, добавив, что в новом документе не только сокращен список причин для проведения аборта по медицинским показаниям, но и идет прямое ограничение прав россиянок на прерывание беременности, что в корне неверно.
Сама Пушкина отметила, что не поощряет аборты, но при этом признала, что у женщин есть право выбора, которого их пытаются лишить. «Поговорите с бабушками и прабабушками, которые помнят послевоенные годы, когда аборты в СССР были запрещены! — напомнила она. — Тогда это привело к чудовищному росту числа кустарных абортов, которые делали деревенские повитухи». Подобный проект, по мнению депутата, это шаг назад, который к тому же приведет к тяжелым последствиям в виде числа бесплодных женщин, столкнувшихся с осложнениями после подобных подпольных процедур.
В свою очередь, Минздрав РФ прокомментировал волну народного возмущения: по словам чиновников ведомства, которые приводит «РИА Новости», новый проект не отменяет права женщины на прерывание беременности по добровольному желанию.
Фото: Instagram opushkina
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