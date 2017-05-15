Ксения Собчак и Максим Виторган обсудили супружеские измены

Одно из главных правил счастливой семейной жизни — способность говорить, обсуждать, договариваться, слышать друг друга. Оно отлично знакомо Максиму Виторгану и Ксении Собчак, ведь они вступали в брак уже зрелыми личностями. В одном из откровенных интервью журналистка призналась коллегам: в ее семье существуют определенные правила. Одно из них касается супружеских измен.

«Во-первых, никогда нельзя признаваться в изменах мужу. И наоборот, он тоже меня этому учил. Говорит: "Если когда-нибудь что-нибудь, ты мне, пожалуйста, никогда не говори". Я говорю: "Что, прямо так?" Он мне: "Да, прямо не рассказывай, ври до последнего". Вот тут у меня даже индульгенция», — цитирует Собчак журнал Vogue.

Впрочем, вряд ли кому-то из них придет в голову изменять партнеру. Ведь даже по фотографиям в Instagram звезд становится ясно: они до сих пор влюблены друг в друга.