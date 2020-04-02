Поздравления по скайпу и мамин торт: особенный сын Эвелины Бледанс отметил день рождения в изоляции
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Фото: Instagram
Эвелина Бледанс поделилась с подписчиками трогательным видео с дня рождения своего младшего и особенного сына Семена. 1 апреля мальчику исполнилось 8 лет. И если раньше Эвелина всегда старалась улететь с сыном на курорт в его праздник, то в этом году он отметил день рождения дома из-за коронавируса.
Эвелина сама испекла торт для сына. «Мамочка, ты такая любимая», — сказал радостный именинник.
«День рождения в изоляции. Карантин внес свои поправки в наши праздники. Поздравление друзей по скайпу, а торт и игры в одиночестве. Но, зато у родителей раздолье для полета фантазии. Ведь даже такой редкий в моей жизни торт не мог испечься стандартно. Духовка сломалась, а тесто было уже готово. И что же: немного печали и.... коржи на сковороде. Где наша не пропадала?», — рассказала о празднике актриса.
Эвелина Бледанс также показала подписчикам детские фотографии сына.
«Сегодня родилось Солнце! Мое Солнце! Вчера в ночь перед рождеством Семена, я рассказала ему перед сном историю, что еще сегодня он сидит в животике у мамы, а завтра станет взрослым. Когда я вернулась через пять минут, он стоял в коридорчике и плакал "Не хочу быть взрослым, хочу у мамы в животике".
Я обещаю тебе, мой малыш: пока я рядом, ты всегда будешь, как у мамы в животике. Я сделаю всё для твоего счастья и защищенности! Ты — моя жизнь! С днем рождения!», — поздравила сына счастливая мать.
У Эвелины Бледанс, кроме Семена, есть еще один сын — 26-летний Николай, который живет в Израиле с отцом. Семен появился на свет, когда актриса была замужем за продюсером Александром Семиным. Он ушел из семьи, когда Семену было 5,5 лет. Сейчас у Александра другая семья, а недавно у него родилась дочь Вера.
Фото и видео: Instagram
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