Поздравления по скайпу и мамин торт: особенный сын Эвелины Бледанс отметил день рождения в изоляции

Эвелина Бледанс поделилась с подписчиками трогательным видео с дня рождения своего младшего и особенного сына Семена. 1 апреля мальчику исполнилось 8 лет. И если раньше Эвелина всегда старалась улететь с сыном на курорт в его праздник, то в этом году он отметил день рождения дома из-за коронавируса.

Эвелина сама испекла торт для сына. «Мамочка, ты такая любимая», — сказал радостный именинник.

«День рождения в изоляции. Карантин внес свои поправки в наши праздники. Поздравление друзей по скайпу, а торт и игры в одиночестве. Но, зато у родителей раздолье для полета фантазии. Ведь даже такой редкий в моей жизни торт не мог испечься стандартно. Духовка сломалась, а тесто было уже готово. И что же: немного печали и.... коржи на сковороде. Где наша не пропадала?», — рассказала о празднике актриса.