В день всех влюбленных новая избранница Александра Семина стала мамой. «14 февраля обрело смысл», — написала Марина Ментусова в блоге. Свой пост она снабдила хештегом #родительдляверы, намекая на пол и имя ребенка. Так как и Александр и Марина ведут не публичный образ жизни, СМИ узнали о счастливом событии в их семье лишь спустя несколько дней. Суда по изменившемуся в начале декабря статусу на Facebook, пара официально оформила свои отношения, предполагает журнал «Домашний Очаг».Александр Семин стал широко известным после брака с актрисой Эвелиной Бледанс. В 2012 году у пары родился сын Семен, у мальчика был диагностирован синдром Дауна. Александр и Эвелина вместе занимались и продолжают заниматься его воспитанием, однако в 2016 году решили расторгнуть свой брак.СМИ предполагают, что имя девочки связано с названием фонда помощи хосписам ВЕРА, членом правления которого является бывший муж Эвелины Бледанс.Passion.ru поздравляет новоиспеченных родителей! Фото и видео: instagram, facebookПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!