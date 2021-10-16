Младшая дочь Веры Брежневой показала, как выглядит бывший муж певицы: фото
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Фото: Instagram
Младшая дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман поделилась в соцсетях редкими снимками с родным отцом. Украинский предприниматель Михаил Киперман был супругом артистки с 2006 по 2012 год, воспитывал ее дочь от отношений с Виталием Войченко Соню и в 2009 году стал отцом младшей дочери Веры Сары. На днях он отпраздновал день рождения, и дочь от экс-супруги, судя по фото, поздравила его лично.
При этом 12-летняя Сара предстала на снимке заметно повзрослевшей. Лет девочке прибавили как макияж, так и отнюдь не подростковая одежда.
Фото: @sswlvix/Instagram
Вера Брежнева никогда не говорила о причинах развода с первым мужем, но ходили слухи, что артистку не устраивала ревность Михаила Кипермана. Тем не менее сейчас бывшие супруги находятся в приятельских отношениях.
Фото: @sswlvix/Instagram
С 2015 года Вера Брежнева состоит замужем за Константином Меладзе. Общих детей у пары нет, однако супруги не исключают возможности стать родителями. Недавно Вера Брежнева прокомментировала этот вопрос журналистам.
Фото и видео: @sswlvix, @ververa/Instagram