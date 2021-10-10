Брежнева — о рождении ребенка от Меладзе: «Эти материи подвластны другим силам»

Бывшая участницы группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не исключает возможности родить ребенка своему супругу Константину Меладзе. У музыканта есть трое детей от предыдущего брака, у певицы — две дочери от предыдущих романов. Однако за 6 лет официального союза звездная пара не обзавелась общим ребенком.

На днях 39-летняя артистка лаконично прокомментировала эту сторону своей личной жизни. В интервью для программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Вера Брежнева отметила, что она «уже не девочка».