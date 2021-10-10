Брежнева — о рождении ребенка от Меладзе: «Эти материи подвластны другим силам»
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Фото: Instagram
Бывшая участницы группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не исключает возможности родить ребенка своему супругу Константину Меладзе. У музыканта есть трое детей от предыдущего брака, у певицы — две дочери от предыдущих романов. Однако за 6 лет официального союза звездная пара не обзавелась общим ребенком.
На днях 39-летняя артистка лаконично прокомментировала эту сторону своей личной жизни. В интервью для программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Вера Брежнева отметила, что она «уже не девочка».
Вера Брежнева намекнула, что отсуствие общего ребенка не связано с нежеланием его заводить — в их с Меладзе случае за этим кроются иные причины. «Я вот могу косметику сделать сама, своими руками тогда, когда хочу. А это уже более высокие материи, они подвластны уже другим силам», — прокомментировала Вера Брежнева.
Певица и композитор женаты с 2015 года. В одном из интервью Вера Брежнева призналась, что секрет их счастливой семейной жизни заключается в том, что им постоянно приходится находиться в командировках, поэтому они успевают соскучиться друг по другу.
Фото и видео: @ververa/Instagram