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Брежнева — о рождении ребенка от Меладзе: «Эти материи подвластны другим силам»

У певицы Веры Брежневой и ее супруга Константина Меладзе на двоих — пятеро детей. Однако все они родились в предыдущих отношениях артистов, общих же наследников у звездной четы нет. 39-летняя артистка тем не менее не исключает возможности забеременеть от супруга и выносить ребенка. Недавно экс-участница группы «ВИА Гра» высказалась на эту тему.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева

Фото: Instagram

Бывшая участницы группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не исключает возможности родить ребенка своему супругу Константину Меладзе. У музыканта есть трое детей от предыдущего брака, у певицы — две дочери от предыдущих романов. Однако за 6 лет официального союза звездная пара не обзавелась общим ребенком.

На днях 39-летняя артистка лаконично прокомментировала эту сторону своей личной жизни. В интервью для программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Вера Брежнева отметила, что она «уже не девочка».

Вера Брежнева намекнула, что отсуствие общего ребенка не связано с нежеланием его заводить — в их с Меладзе случае за этим кроются иные причины. «Я вот могу косметику сделать сама, своими руками тогда, когда хочу. А это уже более высокие материи, они подвластны уже другим силам», — прокомментировала Вера Брежнева.

Певица и композитор женаты с 2015 года. В одном из интервью Вера Брежнева призналась, что секрет их счастливой семейной жизни заключается в том, что им постоянно приходится находиться в командировках, поэтому они успевают соскучиться друг по другу.

Фото и видео: @ververa/Instagram