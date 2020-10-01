«Повезло быть твоим мужем»: Бибер очень трогательно поздравил Болдуин с годовщиной свадьбы

Напомним, Джастин и Хейли Бибер поженились в 2018 году в Нью-Йорке, а большой праздник для семьи устроили только год спустя. Родных и близких они собрали в небольшом городке в Южной Каролине. На свадьбе гуляли многие знаменитости: Джейден Смит, Кэти Перри, Кайли Дженнер и другие.

«Мне всегда нужна была безопасность... Тот стиль жизни, который я выбрал, не предполагает стабильности. И мне нужна хотя бы одна вещь, которая будет стабильной. И это моя малышка», — завил Джастин в интервью журналу Vogue, на обложке которого появился с новоиспеченной женой.