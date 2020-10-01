«Повезло быть твоим мужем»: Бибер очень трогательно поздравил Болдуин с годовщиной свадьбы
Фото: Instagram Джастина Бибера
«Хейли Бибер, мне так повезло быть твоим мужем! Ты учишь меня многому каждый день и делаешь меня лучше! Я посвящаю тебе всю оставшуюся жизнь, чтобы дать тебе возможность быть женщиной, которой Бог призвал тебя быть! Мое сердце готово к тому, чтобы осуществить все наши самые смелые мечты! Я обещаю всегда ставить тебя на первое место, проявлять терпение и доброту! С годовщиной, моя прекрасная милая девочка», — подписал Джастин свадебное фото с Хейли.
Хейли опубликовала еще более трогательные черно-белые кадры со свадьбы, которые подписала так: «Год назад у нас была лучшая свадьба в мире. Хотела бы, чтобы этот день повторялся снова и снова».
Напомним, Джастин и Хейли Бибер поженились в 2018 году в Нью-Йорке, а большой праздник для семьи устроили только год спустя. Родных и близких они собрали в небольшом городке в Южной Каролине. На свадьбе гуляли многие знаменитости: Джейден Смит, Кэти Перри, Кайли Дженнер и другие.
«Мне всегда нужна была безопасность... Тот стиль жизни, который я выбрал, не предполагает стабильности. И мне нужна хотя бы одна вещь, которая будет стабильной. И это моя малышка», — завил Джастин в интервью журналу Vogue, на обложке которого появился с новоиспеченной женой.
Фото и видео: Instagram
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