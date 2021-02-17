Дарья Повереннова рассказала, как познакомилась с мужем-миллионером

День святого Валентина стал особенным для актрисы Дарьи Поверенновой. Звезда вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова. Избранник звезды построил не только карьеру предпринимателя, но и был заместителем мэра Москвы. Сейчас Шаронов входит в группу совета директоров нескольких крупных российских компаний.

По словам Поверенновой, они с возлюбленным шли к замужеству почти 8 лет. Актриса рассказала, что они познакомились летом 2013 года, когда предприниматель уже был вдовцом.

Первая встреча супругов прошла в Театре имени Маяковского, где Дарья играла в спектакле «Любовь глазами сыщика», а бизнесмен пришел на постановку вместе с ее друзьями.