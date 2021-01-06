«Потрясающе красивая»: Любовь Успенская в шелковой блузе заинтриговала поклонников

«Вы как всегда прекрасны и очаровательны», - уточнили в Сети. «Новый клип?» - спросили пользователи. «Обожаю! Талантливая, очаровательная, красивая, сексуальная! Молодым в пример», - написали юзеры. «Ах, какая женщина. Любовь, вы прекрасны», - решили поклонники. «Какая нежная. Здоровья и долгих творческих успехов, Любонька», - добавили в комментариях.

Ранее Любовь Успенская трогательно поздравила дочь с днем рождения. В своем микроблоге артистка опубликовала нежный пост, посвященный ее дочери Татьяне Плаксиной, которой исполнился 31 год. Кстати, стоит напомнить, что Любовь Успенская и Татьяна Плаксина с февраля 2019 года находятся в плохих отношениях. Дочь артистки на всю страну заявила о том, что ее мать всячески издевалась над ней и даже пыталась задушить.