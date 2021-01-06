«Потрясающе красивая»: Любовь Успенская в шелковой блузе заинтриговала поклонников
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official
На фотографии она изображена сидящей на диване у камина. На Успенской черная блуза и брюки такого же цвета. «Вы не представляете, какую красоту мы снимаем», - заинтриговала она поклонников. «Любовь! Потрясающе красивая!» - написали фанаты. «Красота - это ты, Любочка!» - согласились другие.
«Вы как всегда прекрасны и очаровательны», - уточнили в Сети. «Новый клип?» - спросили пользователи. «Обожаю! Талантливая, очаровательная, красивая, сексуальная! Молодым в пример», - написали юзеры. «Ах, какая женщина. Любовь, вы прекрасны», - решили поклонники. «Какая нежная. Здоровья и долгих творческих успехов, Любонька», - добавили в комментариях.
Ранее Любовь Успенская трогательно поздравила дочь с днем рождения. В своем микроблоге артистка опубликовала нежный пост, посвященный ее дочери Татьяне Плаксиной, которой исполнился 31 год. Кстати, стоит напомнить, что Любовь Успенская и Татьяна Плаксина с февраля 2019 года находятся в плохих отношениях. Дочь артистки на всю страну заявила о том, что ее мать всячески издевалась над ней и даже пыталась задушить.
Фото: Instagram/@uspenskayalubov_official
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