«Потрясающая женщина!»: Моника Беллуччи вышла в свет в легендарном колье

Итальянская актриса по сей день остается одной из самых желанных женщин во всем мире. Жгучая брюнетка неизменно вызывает ажиотаж среди фотографов, а мужчины со всего света ее просто обожают. К сожалению, звезда не очень активно ведет свой блог в Сети, поэтому фанаты с еще большим нетерпением ждут новых снимков кумира.

Так, сегодня, знаменитость решила порадовать своих поклонников. Секс-символ опубликовала фотографию, на которой предстала перед подписчиками в знаменитом украшении - ожерелье в виде двух крокодильчиков от ювелирного дома Cartier.

«Счастливого и здорового Нового года всем», — пожелала Моника своих слушателям.