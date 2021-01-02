«Потрясающая женщина!»: Моника Беллуччи вышла в свет в легендарном колье
Фото: @monicabellucciofficiel / Instagram
Итальянская актриса по сей день остается одной из самых желанных женщин во всем мире. Жгучая брюнетка неизменно вызывает ажиотаж среди фотографов, а мужчины со всего света ее просто обожают. К сожалению, звезда не очень активно ведет свой блог в Сети, поэтому фанаты с еще большим нетерпением ждут новых снимков кумира.
Так, сегодня, знаменитость решила порадовать своих поклонников. Секс-символ опубликовала фотографию, на которой предстала перед подписчиками в знаменитом украшении - ожерелье в виде двух крокодильчиков от ювелирного дома Cartier.
«Счастливого и здорового Нового года всем», — пожелала Моника своих слушателям.
Кстати, стоит отметить, что это колье было создано 45 лет назад по просьбе актрисы Марии Феликс, которую прозвали «мексиканской Марлен Дитрих». Она принесла в бутик Cartier двух маленьких крокодилов. Звезда сказала ювелирам, что обожает этих животных. И поэтому она попросила мастеров, пока рептилии не выросли, сделать для нее ожерелье. Так появилось на свет украшение в виде нежно кусающих друг друга крокодилов. Колье изготовлено из 18-каратного желтого и белого золота. Оно украшено изумрудами, бриллиантами и рубинами. Смотрится очень дорого, согласитесь?
А вы бы надели такое украшение? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: @monicabellucciofficiel/ Instagram
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