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Потерявшая кисти рук Маргарита Грачева отметила годовщину нового брака и рассказала, как нашла любовь

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Маргарита Грачева

Фото: Instagram

До свадьбы Маргарита Грачева встречалась с новым избранником около полутора лет.

Маргарита Грачева, недавно признавшаяся, что уже около года состоит в официальном браке, поделилась историей знакомства с возлюбленным. Побудила девушку к этому праздничная дата — Маргарита и ее супруг отметили годовщину свадьбы.

По словам девушки, ее избранник Максим написал ей в соцсети около двух с половиной лет назад, и она по чистой случайности заметила его сообщение среди множества других.

Привет, у тебя крутой протез и он тебе очень идёт. Как будешь в Питере, рад буду познакомиться. Обижать и приставать не буду!

— написал тогда молодой человек. И, поскольку Грачева находилась на реабилитации в Петербурге, она согласилась на встречу. «Так потихоньку начались наши отношения,сначала дружеское общение, бесконечные переписки на расстоянии и звонки по телефону», — рассказала девушка. Маргарита отметила, что переломным моментом стало их первое свидание, и пообещала рассказать об этом подробнее в следующий раз.

Фото: Instagram/@margoritka1211

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