Потерявшая кисти рук Маргарита Грачева отметила годовщину нового брака и рассказала, как нашла любовь

— написал тогда молодой человек. И, поскольку Грачева находилась на реабилитации в Петербурге, она согласилась на встречу. «Так потихоньку начались наши отношения,сначала дружеское общение, бесконечные переписки на расстоянии и звонки по телефону», — рассказала девушка. Маргарита отметила, что переломным моментом стало их первое свидание, и пообещала рассказать об этом подробнее в следующий раз.