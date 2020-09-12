Потерявшая кисти рук Маргарита Грачева отметила годовщину нового брака и рассказала, как нашла любовь
Фото: Instagram
Маргарита Грачева, недавно признавшаяся, что уже около года состоит в официальном браке, поделилась историей знакомства с возлюбленным. Побудила девушку к этому праздничная дата — Маргарита и ее супруг отметили годовщину свадьбы.
По словам девушки, ее избранник Максим написал ей в соцсети около двух с половиной лет назад, и она по чистой случайности заметила его сообщение среди множества других.
Привет, у тебя крутой протез и он тебе очень идёт. Как будешь в Питере, рад буду познакомиться. Обижать и приставать не буду!
— написал тогда молодой человек. И, поскольку Грачева находилась на реабилитации в Петербурге, она согласилась на встречу. «Так потихоньку начались наши отношения,сначала дружеское общение, бесконечные переписки на расстоянии и звонки по телефону», — рассказала девушка. Маргарита отметила, что переломным моментом стало их первое свидание, и пообещала рассказать об этом подробнее в следующий раз.
Фото: Instagram/@margoritka1211
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