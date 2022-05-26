Потерял все: Иван Телегин проиграл Пелагее суд и обвинил ее в абъюзе

Экс-супруги во время брака купили в ипотеку дом, он остается в совместной собственности, а после его продажи доход поделят поровну.

Также суд разделил деньги Телегина и Пелагеи: спортсмен обязан выплатить бывшей жене половину сумм, которые он снимал со счетов и пытался скрыть от нее еще будучи в браке.

В день, когда суд вынес вердикт, Иван Телегин опубликовал в социальной сети пост, в котором поддержал Джонни Деппа, который спустя несколько лет после развода с Эмбер Херд продолжает судиться с ней.

Хоккеист написал, что понимает голливудского актера, так как «и сам много лет состоял в абъюзивных отношениях». Судя по всему, в абъюзе Телегин обвинил экс-супругу.

Фото и видео: Starface, Telegram, Global look press