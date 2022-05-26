Потерял все: Иван Телегин проиграл Пелагее суд и обвинил ее в абъюзе
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Фото: Starface
Пелагея объявила о разводе с Иваном Телегиным в декабре 2019-го, через три года после свадьбы. Тогда певица выразила надежду, что процесс пройдет тихо и мирно. Но не вышло, больше двух лет экс-супруги делили имущество в суде.
И теперь стало известно, что суд удовлетворил требования адвокатов Пелагеи. Представители Пелагеи назвали решение суда восторжествовавшей справедливостью.
В суде Иван Телегин доказывал, что после развода имеет право получить недвижимость, машины и даже часть гонораров бывшей жены. Заседания постоянно переносили, то из-за пандемии COVID-19, то из-за болезни представителей сторон, то из-за того, что бывшие муж и жена не могли прийти к обоюдовыгодному решению.
«Суд признал квартиру на Нежинской улице (на которую претендовал Иван) собственностью Пелагеи. Были учтены все представленные доказательства и документы о том, что денежные средства на это жилье дала мама артистки (Ханова С.Г., продюсер группы "Пелагея"), и Телегин не имел к ним никакого отношения. На что он рассчитывал, — неизвестно», — прокомментировал «СтарХиту» адвокат Пелагеи Филипп Рябченко.
Экс-супруги во время брака купили в ипотеку дом, он остается в совместной собственности, а после его продажи доход поделят поровну.
Также суд разделил деньги Телегина и Пелагеи: спортсмен обязан выплатить бывшей жене половину сумм, которые он снимал со счетов и пытался скрыть от нее еще будучи в браке.
В день, когда суд вынес вердикт, Иван Телегин опубликовал в социальной сети пост, в котором поддержал Джонни Деппа, который спустя несколько лет после развода с Эмбер Херд продолжает судиться с ней.
Хоккеист написал, что понимает голливудского актера, так как «и сам много лет состоял в абъюзивных отношениях». Судя по всему, в абъюзе Телегин обвинил экс-супругу.
Фото и видео: Starface, Telegram, Global look press